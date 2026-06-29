"Проклинают, угрожают": Мартыновская выступила с обращением после отмены

Ольга Мартыновская рассказала о своей жизни после громкого скандала.

https://stars.glavred.info/proklinayut-ugrozhayut-martynovskaya-vystupila-s-obrashcheniem-posle-otmeny-10776440.html Ссылка скопирована

Ольга Мартыновская - скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Мартыновская

Вы узнаете:

Ольгу Мартыновскую отменили после скандального интервью

Что произошло после скандала

Известный кулинар и судья "МастерШеф" Ольга Мартыновская высказалась о последствиях отмены, которая произошла после ее скандального интервью Маше Ефросининой. Знаменитость рассказала в Instagram, что получала угрозы.

видео дня

Мартыновская призналась, что пытается держать лицо перед родными и друзьями, однако на самом деле скрывает, насколько ей сложно. Также кулинар сообщила, что скандал затронул и ее дочь.

Ольга Мартыновская - интервью Маши Ефросининой / скрин из видео

"Совершенно странное ощущение, будто десятки тысяч людей знают о тебе что-то, чего действительно не знают. А чувствовать, как незнакомые люди желают тебе и твоему ребенку смерти, проклинают, угрожают, считают немедленной необходимостью отменить, будто через несколько секунд можно перечеркнуть человека полностью", — высказалась Ольга.

Знаменитость поделилась своим мнением о культуре отмены, от которой пострадала и сама. Она считает, что критиковать публичных людей и требовать от них ответственности — нужно, но получать удовольствие от публичного уничтожения знаменитости — ненормально.

Ольга Мартыновская про отмену / фото: instagram.com, Ольга Мартыновская

"По ту сторону экрана — такой же человек. Он тоже боится. Он ошибается. Устает. И еще я много думаю о культуре отмены. Хотя мне очень не нравится даже само слово "культура", когда речь идет о желании коллективно уничтожить человека, оно точно сюда не подходит. Да, можно не соглашаться. Да, можно критиковать. Да, можно требовать ответственности. Но когда мы начинаем получать удовольствие от публичного уничтожения другого — думаю, это уже говорит не только о том, кого критикуют. Это говорит и об обществе в целом, его состоянии, уровне эмпатии, ценностных ориентирах, общих нарративах, о том, что мы можем сегодня считать нормой", — поделилась Мартыновская.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что на официальном сайте президента Украины появились указы о присвоении значимых государственных наград артистам, ушедшим из жизни. В опубликованных списках лауреатов значатся имена музыканта Михаила Клименко (ADAM) и певца Степана Гиги.

Также Андрей Фединчик впервые публично высказался о помолвке своей бывшей жены Наталки Денисенко. Отвечая на вопрос о том, поздравил ли он экс-супругу, артист резко обозначил личные границы и подчеркнул, что совершенно не интересуется ее личной жизнью.

Читайте также:

О персоне: Ольга Мартыновская Ольга Мартыновская – украинская шеф-повар, ресторатор, телеведущая. Победительница третьего сезона кулинарного шоу "МастерШеф", а с 2020 года его судья. Основательница курса Первой украинской кулинарной академии и соучредительница первого украинского кулинарного приложения Culinara. Совторник кулинарных книг "100 рецептов на каждый день" и "Большая кондитерская книга", автор "Большой кулинарной книги" и "Пасхального стола с Олей Мартыновской".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред