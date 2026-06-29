"Жизнь изменилась из-за рака": Кейт Миддлтон решилась на откровения о болезни

Принцесса Уэльская решила поддержать людей, которые проходят путь выздоровления.

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Кейт Миддлтон - рак / коллаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Вы узнаете:

Кейт Миддлтон приняла вызов, связанный с раком

Почему она это сделала

Будущая королева Великобритании Кейт Миддлтон приняла вызов, связанный с ее болезнью. Принцесса Уэльская сообщила в Instagram, как рак изменил ее жизнь.

Кейт поделилась эмоциями, которые объединяют людей, узнавших о своем тяжелом диагнозе. По словам принцессы, жизнь после этого уже не становится прежней.

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Кейт Миддлтон поддержала челендж, связанный с раком / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

"Рак поражает не только тело. Он меняет то, как вы думаете и чувствуете, и оказывает глубокое влияние на каждый аспект жизни. Я знаю это лично и понимаю, что путь во время и после лечения требует большего, чем просто медицина", - высказалась Миддлтон.

Чтобы поддержать людей, болеющих раком, принцесса Уэльская после ремиссии решила принять участие в инициативе "Национальный вызов трех вершин". Это соревнование на выносливость, в котором участникам необходимо за 24 часа покорить самые высокие горы Шотландии, Англии и Уэльса. Кейт выложила фотографию после достижения этой цели и поделилась, что хочет привлечь внимание к более глубокому воздействию серьезных болезней.

Кейт Миддлтон - королевская семья / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

"Вместе мы можем поддержать каждого, чья жизнь изменилась из-за рака, чтобы никто не оставался с этой болезнью один на один - невидимым или без помощи. Пожалуйста, помните: вы не одиноки", - сообщила принцесса Уэльская.

инфографика Кейт Миддлтон / Инфографика Главред

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О персоне: Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

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