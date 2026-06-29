"Любовь": в сети рассекретили загадочную избранницу Дантеса

После первой фотографии Дантеса с девушкой в сети быстро нашли, с кем встречается артист.

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Дантес - с кем встречается / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Владимир Дантес

Вы узнаете:

Дантес показал свою девушку

С кем встречается Дантес

Известный украинский артист Дантес впервые после разрыва с Дашей Кацуриной рассекретил, что находится в отношениях. В Threads провели расследование и выяснили, с кем встречается певец.

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Ранее Дантес опубликовал нежное фото с возлюбленной. Пара вместе посетила одно из заведений, после чего певец выложил фотографию их разговора издалека. На снимке нельзя было разглядеть лицо избранницы артиста. Сам артист никак не прокомментировал этот загадочный анонс новых отношений.

Владимир Дантес показал новую избранницу / фото: instagram.com, Владимир Дантес

Несмотря на это, поклонники сразу начали искать возлюбленную артиста. Анализ соцсетей помог пользователям Threads быстро обнаружить доказательства связи певца с Анастасией Неправдой, специалисткой в сфере маркетинга. Пара подписана друг на друга в Instagram. Главной уликой, подтверждающей роман Дантеса и Анастасии, стал скриншот сториз девушки, где она поздравляет своего возлюбленного с днем рождения.

"С днем рождения, любовь", - написала Неправда.

Новая девушка Дантеса / фото: instagram.com, Анастасия Неправда

В кадре не видно лиц пары, но пользователи сети сразу обратили внимание на узнаваемую татуировку на руке, которая точно принадлежит Владимиру Дантесу.

Анастасия Неправда - новая девушка Дантеса / фото: instagram.com, Анастасия Неправда

Слухи о новом романе певца ходили уже некоторое время. Пару замечали в центре Киева. Дантес не особо скрывал, что находится в отношениях, и прогуливался с возлюбленной, держась за руки, вместе с собакой. Комментаторы отметили, что у артиста отличный вкус и его новая избранница очень красива.

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О персоне: Владимир Дантес Владимир Дантес (настоящее имя - Владимир Гудков) - украинский певец, теле- и радиоведущий. Экс-участник группы ДиО.фильмы. Победитель шоу талантов "Фабрика звезд-2". Был женат (2015-2022) на певице DOROFEEVA. Автор проектов "Мамо, я ганяю тачки", "Будинок Культури", "Мам, я делаю бизнес" и пр. Снимался во многих телешоу - "Лига смеха", "Маскарад", "Маленькие гиганты", "Я Люблю Україну", "Еда, я люблю тебя" и т.д. Участник группы Badstreet boys. Сольно выступает под псевдонимом Dantes.

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