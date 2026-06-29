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"Ненавижу": Тарабарова рассказала о крупном долге за дом под Киевом

Виталий Кирсанов
29 июня 2026, 16:35
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Светлана Тарабарова шокировала суммой долга за собственный дом.
Тарабарова рассказала о крупном долге за дом под Киевом
Тарабарова рассказала о крупном долге за дом под Киевом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tarabarova

Кратко:

  • Тарабарова с мужем платят за аренду купленного в кредит дома
  • Дом для семьи имеет особую ценность

Украинская певица Светлана Тарабарова откровенно рассказала о финансовых трудностях, с которыми столкнулась после начала полномасштабной войны. Артистка призналась, что до сих пор выплачивает значительный кредитный долг за дом под Киевом и вместе с тем ежемесячно платит за аренду этого дома.

По словам исполнительницы, дом был куплен в кредит. После начала войны семья оказалась в сложной финансовой ситуации, из-за чего своевременно выполнять обязательства перед кредитором стало невозможно. Тогда супруги даже рассматривали вариант продажи недвижимости, однако покупателей найти не удалось.

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В интервью Славе Демину Тарабарова призналась, что в итоге они решили сохранить дом, поскольку он имеет для семьи особую ценность.

"Во-первых, никто его не купил. Во-вторых, мы поняли, что мы не можем. Мы очень любим это место, здесь родилась наша семья. Долг мы все еще выплачиваем. К сожалению, нам так и не удалось его закрыть. Много осталось еще - немного меньше 100 тысяч долларов. Он висит, давит, а я вообще не тот человек, который любит долги, я их ненавижу", - призналась знаменитость.

Необычным оказался и нынешний формат выплат. Как объяснила Тарабарова, помимо погашения кредита они с мужем ежемесячно перечисляют владельцу займа дополнительную сумму, которую называют своеобразной арендной платой. Таким образом семья компенсирует невыполнение первоначальных условий договора.

Исполнительница не уточнила точный размер ежемесячного платежа, однако сообщила, что он составляет менее трех тысяч долларов.

По словам певицы, именно они сами предложили такой вариант урегулирования ситуации. Тарабарова подчеркнула, что кредитор пошел семье навстречу и не потребовал освободить дом, благодаря чему они смогли сохранить жилье и продолжить постепенно выполнять финансовые обязательства.

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О персоне: Светлана Тарабарова

Светлана Тарабарова - украинская певица, композитор и автор песен, музыкальный продюсер, актриса, обладательница национальной музыкальной премии "Песня года 2014", номинант национальных музыкальных премий. Бывшая солистка поп-группы Real O, сообщает Википедия.

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