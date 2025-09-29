Муж еще не знает: Светлана Тарабарова намекнула на четвертую беременность

Певица думает о пополнении в семье.

https://stars.glavred.info/muzh-eshche-ne-znaet-svetlana-tarabarova-nameknula-na-chetvertuyu-beremennost-10702040.html Ссылка скопирована

Светлана Тарабарова задумалась о четвертом ребенке / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Светлана Тарабарова

Вы узнаете:

Светлана Тарабарова рассказала о планах на четвертого ребенка

Когда произойдет пополнение в семье певицы

Известная украинская певица Светлана Тарабарова рассказала о своем желании увеличить семью и родить еще одного ребенка. Об этом артистка рассказала в комментарии Smart Event Agency в TikTok.

По словам Светланы, она не против стать мамой в четвертый раз, однако не планирует это событие в ближайшее время. Она также призналась, что пока не обсуждала это с мужем, директором Алексеем Бондарем.

видео дня

"Я хочу честно четвертого ребенка, но немного позже. Правда Алексей об этом еще не знает", - поделилась Светлана.

Светлана Тарабарова планирует новую беременность / фото: instagram.com, Светлана Тарабарова

Светлана Тарабарова подчеркнула, что для нее главным в жизни всегда остаются семья и дети. Артистка призналась, что ее настоящее счастье - это день без обстрелов, проведенный рядом с самыми близкими людьми.

"Идеальный день - когда есть классный концерт и когда рядом семья. А еще, когда нет обстрелов", - рассказала певица.

Светлана Тарабарова - музыкальный продюсер Нацотбора на "Детское Евровидение" / фото: instagram.com, Светлана Тарабарова

Светлана Тарабарова старается максимально посвящать свое время воспитанию детей, а также развитию культурных инициатив для молодежи. В частности, певица активно поддерживает детское творчество и уже не впервые выступает музыкальным продюсером Национального отбора на "Детское Евровидение", помогая юным артистам раскрывать свой талант на большой сцене.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Светлана Тарабарова резко высказалась о запроданной Регине Тодоренко. Певица призналась, что прекратила попытки вразумить Тодоренко и вычеркнула предательницу и ей подобных из своей жизни, и не желает даже думать о них.

Также Тарабарова рассказала, что ей нравятся изменения, которые происходят в современной украинской музыке. Она отметила, что ей импонируют артисты, которые "переобулись", - те, кто раньше не проявлял свою гражданскую позицию, но теперь определился со своими ценностями.

Вас может заинтересовать:

О личности: Светлана Тарабарова Светлана Тарабарова - украинская певица, композитор и автор песен, музыкальный продюсер, актриса, обладательница национальной музыкальной премии "Песня года 2014", номинантка национальных музыкальных премий. Бывшая солистка поп-группы Real O, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред