Результат "на лицо": судья МастерШеф показала себя до пластической операции

Кристина Трохимчук
28 сентября 2025, 12:23
Ольга Мартыновская откровенно рассказала, как меняла свою внешность.
Ольга Мартыновская
Ольга Мартыновская рассказала о пластической операции / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Мартыновская

Украинская кулинарка и судья шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская откровенно поделилась опытом изменения своей внешности. Шеф-повар не скрывает, что делает инъекции красоты и даже обращалась к пластическим хирургам.

В ответ на вопрос подписчиков в Instagram Мартыновская рассказала, что после 30 лет уколы красоты стали для нее привычным ритуалом ухода за собой из-за особенностей кожи. На такие процедуры она тратит около 30 тысяч гривен каждые 3-4 месяца.

"Лицом начала заниматься аж в 32 года. Можно было точно раньше с моей мимикой, плюс у меня супер сухая кожа. То есть, ботокс и инъекции для увлажнения, а также лифтинга, делаю обязательно", - рассказала Ольга.

Ольга Мартыновская
Ольга Мартыновская раскрыла свои секреты красоты / фото: instagram.com, Ольга Мартыновская

Ведущая уточнила, что делает ботокс, чтобы предотвратить морщины, которые возникают из-за ее чрезмерно активной мимики. Также она призналась, что иногда прибегает к инъекциям в губы, чтобы скорректировать возрастные изменения.

"Имею чрезмерно активную мимику и сильные мышцы, которые постоянно работают и делают мне страшные морщины.... Я еще и немного уста увлажняю, потому что они со временем потеряли ту юношескую сочность", - поделилась шеф-повар.

Ольга Мартыновская
Ольга Мартыновская ответила, пользуется ли ботоксом / фото: instagram.com, Ольга Мартыновская

Несмотря на это, Мартыновская отметила, что для нее очень важно сохранять естественность во внешности. По ее словам, она старается не увлекаться изменениями и в повседневной жизни редко пользуется декоративной косметикой.

"Я люблю натуральность, важно не переборщить. И если нет съемок, то вообще не пользуюсь косметикой. Только уходовые штуки", - ответила подписчику ведущая.

Ольга Мартыновская
Ольга Мартыновская раскрыла стоимость своих косметических процедур / фото: instagram.com, Ольга Мартыновская

Кроме инъекций, кулинарка также сделала блефаропластику - операцию по коррекции век и удалению излишков кожи и жира. По словам Мартыновской, процедура стоила ей 2500 евро. Она даже показала фото "до" и "после", а также поделилась своим опытом восстановления после операции.

"Очень довольна на самом деле. Результат "на лицо", как говорится", - прокомментировала свои изменения кулинарка.

Ольга Мартыновская
Ольга Мартыновская до и после пластической операции / фото: instagram.com, Ольга Мартыновская

Ранее Главред сообщал, что украинский шеф-повар и судья "МастерШеф" Ольга Мартыновская рассказала о том, что мечтает получить предложение руки и сердца от своего возлюбленного, ресторатора Руслана Шибаева. Она поделилась, что сейчас их отношения можно охарактеризовать как "без обязательств", но она хочет настоящую свадьбу.

Также Ольга Мартыновская показала, как выглядел ее дом после массированной атаки РФ на Киев. Квартира судьи "МастерШеф", где она проживает с дочкой, находилась недалеко от места попадания. К счастью, ведущая с ребенком в тот момент не находились в Киеве.

О персоне: Ольга Мартыновская

Ольга Мартыновская - украинский шеф-повар, ресторатор, телеведущая. Победительница третьего сезона кулинарного шоу "МастерШеф", а с 2020 года его судья. Основательница курса Первой украинской кулинарной академии и соучредительница первого украинского кулинарного приложения Culinara. Соорганизатор кулинарных книг "100 рецептов на каждый день" и "Большая кондитерская книга", автор "Большой кулинарной книги" и "Пасхального стола с Олей Мартыновской".

