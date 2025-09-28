Результат "на лицо": судья МастерШеф показала себя до пластической операции

Ольга Мартыновская откровенно рассказала, как меняла свою внешность.

Ольга Мартыновская рассказала о пластической операции / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Мартыновская

Вы узнаете:

Какую пластическую операцию сделала Ольга Мартыновская

Сколько тратит на инъекции красоты звезда "МастерШеф"

Украинская кулинарка и судья шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская откровенно поделилась опытом изменения своей внешности. Шеф-повар не скрывает, что делает инъекции красоты и даже обращалась к пластическим хирургам.

В ответ на вопрос подписчиков в Instagram Мартыновская рассказала, что после 30 лет уколы красоты стали для нее привычным ритуалом ухода за собой из-за особенностей кожи. На такие процедуры она тратит около 30 тысяч гривен каждые 3-4 месяца.

"Лицом начала заниматься аж в 32 года. Можно было точно раньше с моей мимикой, плюс у меня супер сухая кожа. То есть, ботокс и инъекции для увлажнения, а также лифтинга, делаю обязательно", - рассказала Ольга.

Ольга Мартыновская раскрыла свои секреты красоты / фото: instagram.com, Ольга Мартыновская

Ведущая уточнила, что делает ботокс, чтобы предотвратить морщины, которые возникают из-за ее чрезмерно активной мимики. Также она призналась, что иногда прибегает к инъекциям в губы, чтобы скорректировать возрастные изменения.

"Имею чрезмерно активную мимику и сильные мышцы, которые постоянно работают и делают мне страшные морщины.... Я еще и немного уста увлажняю, потому что они со временем потеряли ту юношескую сочность", - поделилась шеф-повар.

Ольга Мартыновская ответила, пользуется ли ботоксом / фото: instagram.com, Ольга Мартыновская

Несмотря на это, Мартыновская отметила, что для нее очень важно сохранять естественность во внешности. По ее словам, она старается не увлекаться изменениями и в повседневной жизни редко пользуется декоративной косметикой.

"Я люблю натуральность, важно не переборщить. И если нет съемок, то вообще не пользуюсь косметикой. Только уходовые штуки", - ответила подписчику ведущая.

Ольга Мартыновская раскрыла стоимость своих косметических процедур / фото: instagram.com, Ольга Мартыновская

Кроме инъекций, кулинарка также сделала блефаропластику - операцию по коррекции век и удалению излишков кожи и жира. По словам Мартыновской, процедура стоила ей 2500 евро. Она даже показала фото "до" и "после", а также поделилась своим опытом восстановления после операции.

"Очень довольна на самом деле. Результат "на лицо", как говорится", - прокомментировала свои изменения кулинарка.

Ольга Мартыновская до и после пластической операции / фото: instagram.com, Ольга Мартыновская

О персоне: Ольга Мартыновская Ольга Мартыновская - украинский шеф-повар, ресторатор, телеведущая. Победительница третьего сезона кулинарного шоу "МастерШеф", а с 2020 года его судья. Основательница курса Первой украинской кулинарной академии и соучредительница первого украинского кулинарного приложения Culinara. Соорганизатор кулинарных книг "100 рецептов на каждый день" и "Большая кондитерская книга", автор "Большой кулинарной книги" и "Пасхального стола с Олей Мартыновской".

