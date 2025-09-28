Укр
"За каждого погибшего": украинские звезды эмоционально отреагировали на атаку РФ

Кристина Трохимчук
28 сентября 2025, 10:53
175
Украинские знаменитости показали последствия обстрела РФ и обратились к миру.
Григорий Решетник
Украинские звезды рассказали о террористическом обстреле Украины / коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_kyiv_region, instagram.com, Кристина Решетник

Вы узнаете:

  • Как украинские знаменитости спасались от атаки на столицу
  • Какой была их реакция на обстрел

В ночь на 28 сентября страна-террорист РФ осуществила очередной массированный обстрел Украины. Больше всего пострадали Киев и его пригороды, а также Белая Церковь и Запорожье. В столице уже известно о трех погибших и десятках раненых.

Украинские звезды поделились, как пережили эту тревожную ночь, и обратились к миру, показав последствия российского террора.

видео дня

Григорий и Кристина Решетники

Жена украинского ведущего Григория Решетника поделилась в Instagram болезненным семейным фото после атаки РФ. Семья в полном составе пряталась от обстрела в укрытии. На фотографии хорошо видно, насколько уставшие звездные родители и их трое маленьких сыновей. Один из мальчиков заснул босиком на руках у отца.

"Сил нет это переживать каждый раз", - написала Кристина Решетник.

Григорий Решетник
Григорий Решетник с семьей прятались от обстрела Киева / фото: instagram.com, Кристина Решетник

Григорий Решетник также обратился к миру в своем Instagram, призвав не оставлять преступления РФ безнаказанными.

"Мир, опомнитесь, перестаньте наконец бояться, потому что уже завтра-послезавтра это будут кадры уже с ваших улиц", - призвал ведущий.

Григорий Решетник
Григорий Решетник сделал эмоциональное обращение / фото: instagram.com, Григорий Решетник

Маша Ефросинина

Телеведущая Маша Ефросинина поделилась фото из укрытия, где вместе с маленьким сыном спасалась от обстрела. Во время тревоги Александр решил поспать на раскладной кровати, тогда как его звездной маме было не до сна.

"Киев, надеюсь все в укрытиях", - обратилась к подписчикам ведущая.

Маша Ефросинина
Маша Ефросинина с сыном в укрытии / фото: instagram.com, Маша Ефросинина

Также Мария отреагировала на гибель в результате российской атаки 12-летней девочки.

"За каждого погибшего ответите", - написала Ефросинина.

Маша Ефросинина
Маша Ефросинина отреагировала на разрушение Борщаговки / фото: instagram.com, Маша Ефросинина

Наталья Могилевская

Певица Наталья Могилевская прокомментировала обстрел столицы в своих Instagram Stories.

"Киев, берегите себя", - написала артистка и добавила эмодзи разбитого сердца, выразив соболезнования пострадавшим.

Наталья Могилевская
Наталья Могилевская отреагировала на атаку РФ / фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Джамала

Победительница Евровидения Джамала активно информирует западную аудиторию о российских атаках, используя свою международную популярность. Она распространила кадры последствий обстрелов украинских городов и рассказала иностранцам о событиях той страшной ночи.

"Киев, Сумы, Запорожье. Баллистика, дроны. Россия - страна-террорист", - написала певица в своих Instagram Stories.

Джамала
Джамала рассказала о российских атаках на города Украины / фото: instagram.com, Джамала

Ольга Сумская

Украинская актриса Ольга Сумская распространила фото и видео разрушений после атак РФ на жилые дома в Киеве и Запорожье, чтобы привлечь внимание к военным преступлениям.

"Киев сейчас. Борщаговка...", - подписала фотографию с изуродованной улицей актриса.

Ольга Сумская
Ольга Сумская поражена последствиями обстрела РФ / фото: instagram.com, Ольга Сумская

Евгений Кот

Танцовщик и победитель шоу "Танцы со звездами" Евгений Кот рассказал о реакции своей дочери на обстрелы. Он признался, что Леля слышит взрывы и реагирует на них, но родители пытаются успокоить ребенка.

"Маленькая с мамой прячутся в укрытии, я хожу туда-сюда, все не спим уже долго. Леля слышит взрывы и говорит бум-бум... Объясняем ребенку, что это облака между собой бум и потом будет кап-кап. К сожалению, таковы наши реалии...", - рассказал танцовщик.

Евгений Кот
Евгений Кот рассказал о реакции дочери на атаку РФ / фото: instagram.com, Евгений Кот

Светлана Тарабарова

Украинская певица Светлана Тарабарова выразила соболезнования всем пострадавшим от атаки в своих Instagram Stories. Она опубликовала фотографии последствий обстрела: уничтоженные улицы, дым над столицей и пожарных, которые пришли на помощь пострадавшим.

"Страшная ночь. Соболезнования всем погибшим и раненым", - написала певица.

Светлана Тарабарова
Светлана Тарабарова выразила соболезнования пострадавшим / фото: instagram.com, Светлана Тарабарова

Ранее Главред сообщал, как звезды отреагировали на массированную атаку РФ на столицу. Леся Никитюк, Даша Квиткова, Алина Шаманская и другие звезды поделились, как пережили страшную ночь и выразили свои соболезнования пострадавшим от террористической атаки России.
Также украинская актриса Ольга Сумская рассказала о своих возрастных изменениях и то, как она сейчас воспринимает свою внешность. Она заявила, что хочет похудеть на 15 килограмм и сняться в пикантной фотосессии. Она отметила, что секретом ее молодости является энергия, которую она получает на сцене.

17:20

В Украине начали запрещать езду на электросамокатах: назван первый город

