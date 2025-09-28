"За каждого погибшего": украинские звезды эмоционально отреагировали на атаку РФ

Вы узнаете:
- Как украинские знаменитости спасались от атаки на столицу
- Какой была их реакция на обстрел
В ночь на 28 сентября страна-террорист РФ осуществила очередной массированный обстрел Украины. Больше всего пострадали Киев и его пригороды, а также Белая Церковь и Запорожье. В столице уже известно о трех погибших и десятках раненых.
Украинские звезды поделились, как пережили эту тревожную ночь, и обратились к миру, показав последствия российского террора.
Григорий и Кристина Решетники
Жена украинского ведущего Григория Решетника поделилась в Instagram болезненным семейным фото после атаки РФ. Семья в полном составе пряталась от обстрела в укрытии. На фотографии хорошо видно, насколько уставшие звездные родители и их трое маленьких сыновей. Один из мальчиков заснул босиком на руках у отца.
"Сил нет это переживать каждый раз", - написала Кристина Решетник.
Григорий Решетник также обратился к миру в своем Instagram, призвав не оставлять преступления РФ безнаказанными.
"Мир, опомнитесь, перестаньте наконец бояться, потому что уже завтра-послезавтра это будут кадры уже с ваших улиц", - призвал ведущий.
Маша Ефросинина
Телеведущая Маша Ефросинина поделилась фото из укрытия, где вместе с маленьким сыном спасалась от обстрела. Во время тревоги Александр решил поспать на раскладной кровати, тогда как его звездной маме было не до сна.
"Киев, надеюсь все в укрытиях", - обратилась к подписчикам ведущая.
Также Мария отреагировала на гибель в результате российской атаки 12-летней девочки.
"За каждого погибшего ответите", - написала Ефросинина.
Наталья Могилевская
Певица Наталья Могилевская прокомментировала обстрел столицы в своих Instagram Stories.
"Киев, берегите себя", - написала артистка и добавила эмодзи разбитого сердца, выразив соболезнования пострадавшим.
Джамала
Победительница Евровидения Джамала активно информирует западную аудиторию о российских атаках, используя свою международную популярность. Она распространила кадры последствий обстрелов украинских городов и рассказала иностранцам о событиях той страшной ночи.
"Киев, Сумы, Запорожье. Баллистика, дроны. Россия - страна-террорист", - написала певица в своих Instagram Stories.
Ольга Сумская
Украинская актриса Ольга Сумская распространила фото и видео разрушений после атак РФ на жилые дома в Киеве и Запорожье, чтобы привлечь внимание к военным преступлениям.
"Киев сейчас. Борщаговка...", - подписала фотографию с изуродованной улицей актриса.
Евгений Кот
Танцовщик и победитель шоу "Танцы со звездами" Евгений Кот рассказал о реакции своей дочери на обстрелы. Он признался, что Леля слышит взрывы и реагирует на них, но родители пытаются успокоить ребенка.
"Маленькая с мамой прячутся в укрытии, я хожу туда-сюда, все не спим уже долго. Леля слышит взрывы и говорит бум-бум... Объясняем ребенку, что это облака между собой бум и потом будет кап-кап. К сожалению, таковы наши реалии...", - рассказал танцовщик.
Светлана Тарабарова
Украинская певица Светлана Тарабарова выразила соболезнования всем пострадавшим от атаки в своих Instagram Stories. Она опубликовала фотографии последствий обстрела: уничтоженные улицы, дым над столицей и пожарных, которые пришли на помощь пострадавшим.
"Страшная ночь. Соболезнования всем погибшим и раненым", - написала певица.
