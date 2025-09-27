Бордо и айвори: Елена Зеленская и Мелания Трамп показались в роскошных костюмах

Кратко:
- Как выглядела Елена Зеленская
- Какой деталью удивила Мелания Трамп
Первая леди Украины Елена Зеленская вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским провели встречу с американским лидером Дональдом Трампом и его женой Мелодией Трамп.
Фото появилось в официальном акаунте Владимира Зеленского в Instagram.
"Америка – с Украиной, и мы это ощущаем. Спасибо народу США, Президенту Дональду Трампу и первой леди Мелании Трамп за внимание к украинцам, к нашим детям, к нашим людям. Мы вместе – это значит, что жизнь будет защищена, а мир и безопасность – ближе", - сказано под постом.
Елена Зеленская как всегда была элегантна. Она надела Строгий костюм винного цвета, а к нему добавила на несколько тонов светлее блузу с бантом.
Мелания Трамп также была одета в строгий костюм цвета айвори. Она была в расстегнутом пиджаке, из которого виднелась бежевая строгая блузка, а также брюки с низкой посадкой.
Интересно, что Мелания уже была в этом костюме на встрече с Зеленской накануне. Также обращает на себя внимание маникюр Мелания Трамп - длинные ногти квадратной формы, которые заметны и покрашены в светлый оттенок.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Елена Зеленская - последние новости по теме
Добавим, ранее Зеленская посетила итоговый нынешний Межведомственный координационный совет по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья и продемонстрировала особую брошь с символическим подтекстом.
А также, как сообщал Главред, во время делового визита во Францию Елена Зеленская показала особый образ в стиле "парижского шика".
Вас может заинтересовать:
- Почему Владимир Зеленский отказался от синего костюма - неожиданный ответ
- Елена Зеленская гневно высказалась об известной певице - что случилось
- Иконы стиля в мире дипломатии: Елена Зеленская лично встретилась с первой леди США
О персоне: Елена Зеленская
Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95", сообщает Википедия. Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред