Бордо и айвори: Елена Зеленская и Мелания Трамп показались в роскошных костюмах

Елена Зеленская выгуляла строгий костюм винного цвета на встрече с Меланией Трамп.

Елена Зеленская показалась на встрече с Меланией Трамп / Коллаж Главред, фото: instagram.com/olenazelenska_official

Первая леди Украины Елена Зеленская вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским провели встречу с американским лидером Дональдом Трампом и его женой Мелодией Трамп.

Фото появилось в официальном акаунте Владимира Зеленского в Instagram.

"Америка – с Украиной, и мы это ощущаем. Спасибо народу США, Президенту Дональду Трампу и первой леди Мелании Трамп за внимание к украинцам, к нашим детям, к нашим людям. Мы вместе – это значит, что жизнь будет защищена, а мир и безопасность – ближе", - сказано под постом.

Елена Зеленская как всегда была элегантна. Она надела Строгий костюм винного цвета, а к нему добавила на несколько тонов светлее блузу с бантом.

Мелания Трамп также была одета в строгий костюм цвета айвори. Она была в расстегнутом пиджаке, из которого виднелась бежевая строгая блузка, а также брюки с низкой посадкой.

Интересно, что Мелания уже была в этом костюме на встрече с Зеленской накануне. Также обращает на себя внимание маникюр Мелания Трамп - длинные ногти квадратной формы, которые заметны и покрашены в светлый оттенок.

Елена Зеленская / инфографика: Главред

Добавим, ранее Зеленская посетила итоговый нынешний Межведомственный координационный совет по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья и продемонстрировала особую брошь с символическим подтекстом.

А также, как сообщал Главред, во время делового визита во Францию Елена Зеленская показала особый образ в стиле "парижского шика".

О персоне: Елена Зеленская Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95", сообщает Википедия. Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

