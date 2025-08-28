"Сердце разрывается": как украинские знаменитости пережили атаку на Киев

Вы узнаете:
В ночь на 28 августа страна-террорист Россия совершила массированный обстрел Киева. Как сообщили в КВМА, уже известно о 45 пострадавших, также есть погибшие. Последствия атаки зафиксированы более чем на 20 локациях в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах.
Украинские знаменитости показали, как они пережили страшную ночь и высказались в своих соцсетях.
Наталья Мичковская
Жена шоумена Дяди Жоры показалась уставшей после обстрела и отметила, что во время ударов дрожали двери и вся семья от страха.
Даша Квиткова
Блогер показалась с сыном, который быт укутан в одеяло, на руках в лифте. Скорее всего, знаменитость провела ночь в подземном паркинге.
"Проснуться от взрывов, подорваться с кровати и бежать с ребенком в укрытие, а утром продолжить жить…" - написала Даша.
Наталья Могилевская
Певица опубликовала снимок со взрывом и высказала свои сочувствия пострадавшим и семьям погибших.
Алина Шаманская
Ведущая показала видео с последствиями ударов по жилому дому в столице и рассказала о количестве погибших.
"8 смертей, среди которых ребенок, и больше людей все еще находятся в ловушке под завалами!", - отметила Алина.
Ольга Сумская
Актриса также опубликовала кадры последствий атаки и отметила, что это была одна из самых страшных ночей для столицы.
"28 августа… Киев. Одна из самых страшных ночей для столицы… Глубокие соболезнования пострадавшим в этом аду", - написала Сумская.
Кристина Решетник
"Сердце разрывается, потому что сейчас не с детьми, которые под взрывами всю ночь. И от несправедливости – им стелят красные дорожки, а они ждут, пока поедет Келлог, чтобы ударить по мирному населению", - написала Кристина Решетник.
Леся Никитюк
Ведущая назвала ночь страшной и показала, как провела ее вместе с маленьким сыном.
