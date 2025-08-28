Укр
"Сердце разрывается": как украинские знаменитости пережили атаку на Киев

Элина Чигис
28 августа 2025, 10:09
Украинские звезды высказались после тяжелой ночи в Киеве.
Атака на Киев
Атака на Киев в ночь на 28 августа / коллаж: Главред, фото: t.me, МВС, ДСНС

В ночь на 28 августа страна-террорист Россия совершила массированный обстрел Киева. Как сообщили в КВМА, уже известно о 45 пострадавших, также есть погибшие. Последствия атаки зафиксированы более чем на 20 локациях в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах.

Украинские знаменитости показали, как они пережили страшную ночь и высказались в своих соцсетях.

Наталья Мичковская

Жена шоумена Дяди Жоры показалась уставшей после обстрела и отметила, что во время ударов дрожали двери и вся семья от страха.

Наталья Мичковская
Наталья Мичковская - реакция на обстрел Киева / фото: скрин instagram.com, Наталья Мичковская

Даша Квиткова

Блогер показалась с сыном, который быт укутан в одеяло, на руках в лифте. Скорее всего, знаменитость провела ночь в подземном паркинге.

"Проснуться от взрывов, подорваться с кровати и бежать с ребенком в укрытие, а утром продолжить жить…" - написала Даша.

Даша Квиткова
Даша Квиткова - реакция на обстрел Киева / фото: скрин instagram.com, Даша Квиткова

Наталья Могилевская

Певица опубликовала снимок со взрывом и высказала свои сочувствия пострадавшим и семьям погибших.

Наталья Могилевская
Наталья Могилевская - реакция на обстрел Киева / фото: скрин instagram.com, Наталья Могилевская

Алина Шаманская

Ведущая показала видео с последствиями ударов по жилому дому в столице и рассказала о количестве погибших.

"8 смертей, среди которых ребенок, и больше людей все еще находятся в ловушке под завалами!", - отметила Алина.

Ольга Сумская

Актриса также опубликовала кадры последствий атаки и отметила, что это была одна из самых страшных ночей для столицы.

"28 августа… Киев. Одна из самых страшных ночей для столицы… Глубокие соболезнования пострадавшим в этом аду", - написала Сумская.

Кристина Решетник

"Сердце разрывается, потому что сейчас не с детьми, которые под взрывами всю ночь. И от несправедливости – им стелят красные дорожки, а они ждут, пока поедет Келлог, чтобы ударить по мирному населению", - написала Кристина Решетник.

Кристина Решетник
Кристина Решетник - реакция на обстрел Киева / фото: скрин instagram.com, Кристина Решетник

Леся Никитюк

Ведущая назвала ночь страшной и показала, как провела ее вместе с маленьким сыном.

Леся Никитюк - реакция на обстрел Киева
Леся Никитюк - реакция на обстрел Киева / фото: скрин instagram.com, Леся Никитюк
Леся Никитюк - реакция на обстрел Киева
Леся Никитюк - реакция на обстрел Киева / фото: скрин instagram.com, Леся Никитюк

Отметим, как сообщал Главред, в Сети появилось фото Софии Ротару с поклонником, который показал, как она выглядит вблизи без обработки снимка. Судя по подписи публикации, кадр был сделан 22 августа в Киеве.

А также Божена Рынска заявила, что заболела ковидом из-за певца Валерия Меладзе. Также она подчеркнула, что имела билет на концерт артиста, но не смогла присутствовать из-за болезни.

