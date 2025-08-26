Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Меладзе натворил дел в Юрмале - что произошло

Элина Чигис
26 августа 2025, 06:00
81
Божена Рынска предоставила обвинения Валерию Меладзе.
Валерий Меладзе
Валерий Меладзе - концерт в Юрмале / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Валерий Меладзе

Кратко:

  • Божена Рынска заболела
  • Кого она обвинила в этом

Журналистка Божена Рынска заявила, что заболела ковидом из-за певца Валерия Меладзе, который молчит о террористическом вторжении РФ в Украину.

На своей странице в соцсетях Рынска сообщила, что у нее позитивный тест на ковид и она потеряла обоняние. А вот виновным она назвала Меладзе, который выступал в Латвии.

видео дня

"Его концерты в Юрмале — это ритуал вызова вируса. В прошлом году был полный солд-аут. Публика визжала, плясала, подпевала. Танцевали после концерта на улице. А поутру они проснулись. И обнаружили, что в их легкие вселилась "заразная больная мышь летучая". Меня на концерте не было, но зато была моя соседка. И тут же отоварила меня", — написала Божена.

Валерий Меладзе дает концерты только за границей
Валерий Меладзе дает концерты только за границей / фото: instagram.com, Валерий Меладзе

Также она подчеркнула, что имела билет на концерт артиста, но не смогла присутствовать из-за болезни.

Валерий Меладзе больше не выступает в РФ
Валерий Меладзе больше не выступает в РФ / фото: instagram.com, Валерия Меладзе

"В этом году Меладзе сумел вызвать дух ковида немного заранее. Меня накрыло за два дня до концерта. Причем люто. Соседи думали, что у меня поселилась кавказская овчарка или морской лев, а это я просто кашляла. Дорогой билет пришлось продавать. В день концерта слегли еще двое знакомых", — добавила журналистка.

Где живет Валерий Меладзе

Еще в начале полномасштабной войны в Украине Меладзе уехал с семьей жить в Испанию, хотя несколько раз все же приезжал в РФ. Совсем недавно он прилетал в Россию на день рождения внука Георгия.

"Валерия Меладзе приехал в Россию. Судя по вывескам, гуляет на Рублевке с дочкой Софико и внуком Георгием. Прилетел на день рождения: завтра малышу исполняется год", - писали СМИ.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, Максим Галкин переоформил коллекцию антиквариата Аллы Пугачевой на своего брата Дмитрия. Также источник считает, что теперь Галкин легко может продать антиквариат, но все же, скорее всего, Максим захочет вывезти его из России.

А также Филипп Киркоров снова обратился к врачам за помощью. Киркоров решил похудеть после того, как поклонники обратили внимание на то, что он набрал вес. Певец хочет похудеть различными способами, но пока артист не подтвердил данную информацию.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Валерий Меладзе

Валерий Меладзе — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).
В феврале 2022 года выступил против вторжения России на Украину. После этого попал в "чёрный список" артистов, раскрытый изданием "Агентство".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Валерий Меладзе новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Враг активизировался на одном из направлений: в Генштабе сообщили последние новости

Враг активизировался на одном из направлений: в Генштабе сообщили последние новости

01:57Фронт
Резкое похолодание до +7 и дожди: синоптики предупреждают о непогоде в Украине

Резкое похолодание до +7 и дожди: синоптики предупреждают о непогоде в Украине

23:39Синоптик
Путин уклонился от обязательств после Аляски: что готовит Трамп в ответ Кремлю

Путин уклонился от обязательств после Аляски: что готовит Трамп в ответ Кремлю

23:23Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 25 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 25 августа: что происходит на фронте (обновляется)

"Не будет мира никогда": Наталья Сумская сделала громкое публичное заявление

"Не будет мира никогда": Наталья Сумская сделала громкое публичное заявление

Китайский гороскоп на завтра 26 августа: Быкам - обиды, Драконам - страх

Китайский гороскоп на завтра 26 августа: Быкам - обиды, Драконам - страх

Гороскоп на сегодня 26 августа: Близнецам - неудача, Львам - радостные новости

Гороскоп на сегодня 26 августа: Близнецам - неудача, Львам - радостные новости

Четыре знака зодиака начинают новую главу жизни в последние дни августа

Четыре знака зодиака начинают новую главу жизни в последние дни августа

Последние новости

06:25

Триллионы долларов под ногами: где в Украине добывают уран и что из него делают

06:22

Независимость как креативность нациимнение

06:00

Меладзе натворил дел в Юрмале - что произошло

05:34

Гороскоп на завтра 27 августа: Львам - много счастья, Скорпионам - череда ссор

05:02

Можно перепутать с курортом: чем отличается тюрьма в Норвегии

У Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – ОгрызкоУ Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – Огрызко
04:35

Почему не стоит говорить слово "крайній": учитель объяснила ошибкуВидео

03:55

ТОП-6 суперспособностей: почему интроверты имеют преимущество над экстравертами

03:36

На какие лекарства кофе влияет негативно: неожиданный ответ ученых

02:29

Гороскоп на сентябрь 2025 для Львов: два затмения изменят ваш денежный поток

Реклама
01:57

Враг активизировался на одном из направлений: в Генштабе сообщили последние новости

01:30

"Было отрицание и много слез": Бритни Спирс рассказала, кем на самом деле был ее третий муж

01:19

РФ выходит из конвенции о предотвращении пыток: что это значит

01:04

"Пусть не едут далеко": аналитик деликатно высказался о миротворцах из Китая

00:44

Вот это признание: Павел Зибров показал огненную страсть к супруге

00:13

Почему опытные водители паркуются задом: секрет, о котором не расскажут на курсах

25 августа, понедельник
23:39

Резкое похолодание до +7 и дожди: синоптики предупреждают о непогоде в Украине

23:23

Путин уклонился от обязательств после Аляски: что готовит Трамп в ответ Кремлю

22:58

"Самый сложный день в моей жизни": популярная певица рассказала о проблемах

22:27

Усик попал в мировую десятку самых богатых боксеров: какое место занял украинец

22:16

Как рождался шоколад: от горького напитка до сладкого соблазна

Реклама
21:54

Почему поляки начали компостировать Украине мозг с "бандеровскими символами"мнение

21:42

У путиниста Филиппа Киркорова случилась новая беда - что произошло

21:40

Трамп назвал главную уступку Путина и заговорил о ядерном разоружении России

21:39

Гороскоп 2025 для Дев: сентябрь принесёт новые испытания и большие переменыВидео

21:32

ГМО - мифы и реальность: безопасны ли генетически модифицированные продукты

21:23

"Временно запрещено": где и почему в Италии нельзя умирать

21:15

Нужен только перец: необычайно простое и вкусное блюдо - рецептВидео

21:11

Есть два важных соглашения: Зеленский обсудил с США окончание войныВидео

21:01

ВСУ могут отступить со стратегического участка фронта - в чем причина

20:59

В ближайшие годы могут начаться пять войн - Politico

20:20

По вкусу не отличить от свежих: как правильно заморозить помидоры на зиму

20:19

"Пришла похоронка": путинист Зверев сообщил о "страшном" горе

20:16

Эксперт Евгений Шевцов рассказал, какие данные может получить Нацполиция по финансовым операциям клиентов банков актуально

19:53

Война продолжается: СМИ спрогнозировали, что ждет Украину после переговоров

19:47

Вуди Аллен в Москве признался в любви РФ - МИД Украины осудило его за позор и оскорбления

19:42

США прекращают финансирование Украины - Трамп объявил важное решение по войне

19:31

Украину накрывает сильное похолодание: где будут лить грозовые дожди

19:16

Сигнал, который нельзя игнорировать - почему кот лезет к лицу человекаВидео

18:47

Это возможно: дачник раскрыл простой способ, как вырастить раннюю капусту осеньюВидео

18:36

Венера во Льве изменит все: какие ТОП-3 знака встретят любовь после 25 августа

Реклама
18:24

Украина не сможет эффективно воевать: Зеленский обратился к союзникам с требованием

17:59

Дети будут в восторге: рецепт хрустящей и сочной курицы, круче наггетсов

17:55

Пожар на Курской АЭС из-за дрона: единственный блок теперь работает только на 50%

17:48

"Кладбище не для того": обязательно ли нести завтрак на 2-й день после похорон на могилуВидео

17:40

Что никогда нельзя делать с пылесосом - украинцев предупредили о популярной ошибке

17:33

Придет богатство и благополучие: что нужно принести в дом 26 августа, приметы

17:18

Что получится, если заморозить кефир: блогерша показала неожиданный результат

17:02

Мир в обмен на территории: Зеленский сделал заявление по Донбассу и уступкам РФ

16:55

"Шоковый" прогноз: раскрыты главные риски резкого подорожания доллара

16:47

Третий за неделю: истребители США экстренно перехватили самолет РФ возле Аляски

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт Миддлтон
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять