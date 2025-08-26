Меладзе натворил дел в Юрмале - что произошло

Божена Рынска предоставила обвинения Валерию Меладзе.

Валерий Меладзе - концерт в Юрмале / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Валерий Меладзе

Журналистка Божена Рынска заявила, что заболела ковидом из-за певца Валерия Меладзе, который молчит о террористическом вторжении РФ в Украину.

На своей странице в соцсетях Рынска сообщила, что у нее позитивный тест на ковид и она потеряла обоняние. А вот виновным она назвала Меладзе, который выступал в Латвии.

"Его концерты в Юрмале — это ритуал вызова вируса. В прошлом году был полный солд-аут. Публика визжала, плясала, подпевала. Танцевали после концерта на улице. А поутру они проснулись. И обнаружили, что в их легкие вселилась "заразная больная мышь летучая". Меня на концерте не было, но зато была моя соседка. И тут же отоварила меня", — написала Божена.

Валерий Меладзе дает концерты только за границей / фото: instagram.com, Валерий Меладзе

Также она подчеркнула, что имела билет на концерт артиста, но не смогла присутствовать из-за болезни.

Валерий Меладзе больше не выступает в РФ / фото: instagram.com, Валерия Меладзе

"В этом году Меладзе сумел вызвать дух ковида немного заранее. Меня накрыло за два дня до концерта. Причем люто. Соседи думали, что у меня поселилась кавказская овчарка или морской лев, а это я просто кашляла. Дорогой билет пришлось продавать. В день концерта слегли еще двое знакомых", — добавила журналистка.

Где живет Валерий Меладзе

Еще в начале полномасштабной войны в Украине Меладзе уехал с семьей жить в Испанию, хотя несколько раз все же приезжал в РФ. Совсем недавно он прилетал в Россию на день рождения внука Георгия.

"Валерия Меладзе приехал в Россию. Судя по вывескам, гуляет на Рублевке с дочкой Софико и внуком Георгием. Прилетел на день рождения: завтра малышу исполняется год", - писали СМИ.

О персоне: Валерий Меладзе Валерий Меладзе — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).

В феврале 2022 года выступил против вторжения России на Украину. После этого попал в "чёрный список" артистов, раскрытый изданием "Агентство".

