С морщинами и без макияжа: появилось свежее фото Софии Ротару

Вы узнаете:
- София Ротару прогулялась по Киеву
- Артистка сделала фото с поклонником
Украинская певица София Ротару редко появляется в соцсетях и радует поклонников новыми снимками.
В Сети появилось фото артистки с поклонником, который показал, как она выглядит вблизи без обработки снимка. Судя по подписи публикации, кадр был сделан 22 августа в Киеве.
Знаменитость была в повседневном образе, выбрав белую футболку, легкую укладку и не отказалась от солнцезащитных очков. Также Ротару была без макияжа, что позволило разглядеть морщинки на ее лице.
"Любимая, обожаю слушать ваши песни с самого детства по сей день. Спасибо!!!";
"Да это не она";
"Самая лучшая", - написали в комментариях.
Позиция Софии Ротару
София Ротару много лет жила и работала в стране-оккупанте РФ, но в 2022 поддержала Украину и с тех пор не выступает на концертах. Артистка так и не высказалась о войне в Украине, но иногда публикует в своих соцсетях призывы к миру и показывает последствия атак РФ на Украину.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
София Ротару - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред певица Елена Тополя заявила о том, что хочет спеть дуэтом с певицей Софией Ротару. А вот Ротару не спешит отвечать на предложение и проигнорировала комментарий. Также украинская ведущая Маричка Падалко написала о желании записать интервью с артисткой, но она и на это предложение пока не ответила.
А также Филипп Киркоров, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, поздравил певицу Софию Ротару с днем рождения. Он сделал публикацию, в которой рассказал о первой встречи с певицей, также он показала совместные архивные фото.
Вас может заинтересовать:
- "Пришла похоронка": путинист Зверев сообщил о "страшном" горе
- Меладзе натворил дел в Юрмале - что произошло
- У путиниста Филиппа Киркорова случилась новая беда - что произошло
О персоне: София Ротару
София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред