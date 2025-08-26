С морщинами и без макияжа: появилось свежее фото Софии Ротару

Наконец-то поклонники увидели Софию Ротару без фильтров.

https://stars.glavred.info/s-morshchinami-i-bez-makiyazha-poyavilos-svezhee-foto-sofii-rotaru-10692725.html Ссылка скопирована

София Ротару - как выглядит сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Ротару

Вы узнаете:

София Ротару прогулялась по Киеву

Артистка сделала фото с поклонником

Украинская певица София Ротару редко появляется в соцсетях и радует поклонников новыми снимками.

В Сети появилось фото артистки с поклонником, который показал, как она выглядит вблизи без обработки снимка. Судя по подписи публикации, кадр был сделан 22 августа в Киеве.

видео дня

Знаменитость была в повседневном образе, выбрав белую футболку, легкую укладку и не отказалась от солнцезащитных очков. Также Ротару была без макияжа, что позволило разглядеть морщинки на ее лице.

София Ротару с поклонником / фото: скрин instagram.com, София Ротару

"Любимая, обожаю слушать ваши песни с самого детства по сей день. Спасибо!!!";

"Да это не она";

"Самая лучшая", - написали в комментариях.

София Ротару / фото: instagram.com, София Ротару

Позиция Софии Ротару

София Ротару много лет жила и работала в стране-оккупанте РФ, но в 2022 поддержала Украину и с тех пор не выступает на концертах. Артистка так и не высказалась о войне в Украине, но иногда публикует в своих соцсетях призывы к миру и показывает последствия атак РФ на Украину.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

София Ротару / инфографика: Главред

София Ротару - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред певица Елена Тополя заявила о том, что хочет спеть дуэтом с певицей Софией Ротару. А вот Ротару не спешит отвечать на предложение и проигнорировала комментарий. Также украинская ведущая Маричка Падалко написала о желании записать интервью с артисткой, но она и на это предложение пока не ответила.

А также Филипп Киркоров, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, поздравил певицу Софию Ротару с днем рождения. Он сделал публикацию, в которой рассказал о первой встречи с певицей, также он показала совместные архивные фото.

Вас может заинтересовать:

О персоне: София Ротару София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".





Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред