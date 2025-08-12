Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

София Ротару публично отвергла известную украинскую певицу - детали

Элина Чигис
12 августа 2025, 08:19
395
Елена Тополя отважилась на важный шаг.
София Ротару
София Ротару - новости / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Ротару

Кратко:

  • София Ротару вышла на связь в соцсетях
  • Что ей написала Елена Тополя

Украинская известная певица Елена Тополя заявила о том, что хочет спеть дуэтом с певицей Софией Ротару.

В комментариях к последней публикации Ротару Тополя заявила о своих намерениях.

видео дня

"София Михайловна, вы невероятная. Мечтаю с вами записать песню – это была бы большая честь и радость для меня", – написала Елена.

Обращение Елены Тополи к Софии Ротару
Обращение Елены Тополи к Софии Ротару / фото: скрин instagram.com, София Ротару

А вот Ротару не спешит отвечать на предложение и проигнорировала комментарий.

Также украинская ведущая Маричка Падалко написала о желании записать интервью с Ротару, но она и на это предложение пока не ответила.

София Ротару с родными
София Ротару с родными / фото: instagram.com, София Ротару

Позиция Софии Ротару

София Ротару много лет жила и работала в стране-оккупанте РФ, а в 2017 году даже выступила на дне рождения главы Чечни Рамзана Кадырова.

Но в 2022 году она поддержала Украину в борьбе со страной-террористом РФ и даже объявила сбор на помощь ВСУ. Ротару сейчас живет в своем доме под Киевом и реагирует на массированные обстрелы со стороны России в своих соцсетях.

инфографика, София Ротару, Ротару
София Ротару / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

София Ротару - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Дмитрий Гордон показал архивный снимок с певицей Софией Ротару. На черно-белом фото журналист стоял под руку с певицей, которая поразила прической, оказывается, тогда Ротару носила короткие волосы с начесом и выглядела иначе.

А также София Ротару ранее угощала артистов страны-террориста РФ жаренной картошкой. Как рассказал российский продюсер Сергей Лавров пропагандистским росСМИ, певица готовила не только простые угощения, но и наливала виски.

Вас может заинтересовать:

О персоне: София Ротару

София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес София Ротару новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Опасаются сделки с Путиным: лидеры ЕС планируют переговоры с Трампом - WSJ

Опасаются сделки с Путиным: лидеры ЕС планируют переговоры с Трампом - WSJ

09:31Война
Не менее 12 добровольцев погибли в тренировочном лагере в Кропивницком – NYT

Не менее 12 добровольцев погибли в тренировочном лагере в Кропивницком – NYT

09:25Украина
РФ ударила по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ

РФ ударила по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ

09:12Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 12 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 12 августа: что происходит на фронте (обновляется)

"Вытье и сопли": что стало известно о предательнице Ани Лорак

"Вытье и сопли": что стало известно о предательнице Ани Лорак

Китайский гороскоп на сегодня 12 августа: Собакам - богатство, Кроликам - сложные ситуации

Китайский гороскоп на сегодня 12 августа: Собакам - богатство, Кроликам - сложные ситуации

Не поверила своим глазам: женщина приютила щенка не подозревая, кем он вырастет

Не поверила своим глазам: женщина приютила щенка не подозревая, кем он вырастет

В одной области будет пустыня, другие будут заливать дожди: какой будет погода через 15 лет

В одной области будет пустыня, другие будут заливать дожди: какой будет погода через 15 лет

Последние новости

09:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 августа (обновляется)

09:31

Опасаются сделки с Путиным: лидеры ЕС планируют переговоры с Трампом - WSJ

09:25

Не менее 12 добровольцев погибли в тренировочном лагере в Кропивницком – NYT

09:23

Известная пиарщица отказалась сотрудничать с Козловским - что произошло

09:12

РФ ударила по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ

Бонусы для Путина и риск для Европы: Максим Розумный - о последствиях встречи на АляскеБонусы для Путина и риск для Европы: Максим Розумный - о последствиях встречи на Аляске
09:10

Какой вы друг по месяцу рождения: характеристика от января до декабря

08:30

Пентагон подтвердил обмен территориями между РФ и Украиной

08:19

София Ротару публично отвергла известную украинскую певицу - детали

08:18

Киев готов уступить Москве уже оккупированные территории - The Telegraph

Реклама
08:14

Карта Deep State онлайн за 12 августа: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

О новом обострении РФ и попытке возобновить роман Трамп-Путинмнение

07:39

Ставрополь атаковали дроны: под ударом оказались два важных для оборонки завода

06:52

Путин не ищет мира: в ISW сказали, почему переговоры на Аляске обречены

06:10

Как успешные атаки ВСУ разозлили Путинамнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с официантом за 23 секунды

05:34

"Катастрофа уже начинается": эксперт оценил, сколько еще Россия сможет воевать

05:00

Совсем не скрывает: подробности личной жизни беглеца Влада Ямы

04:35

Почему нельзя говорить "госпіталізувати в лікарню": учитель объяснила ошибкуВидео

03:30

Личная обида может сыграть в пользу Украины: что будет, если Путин обманет Трампа

03:03

Везунчики судьбы: ТОП-5 знаков зодиака, кому фортуна улыбается чаще всего

Реклама
02:30

В Киеве новая вспышка коронавируса: как распознать симптомы штамма Stratus

01:53

Переговоры на Аляске: советник Трампа назвал три ключевых инструмента влияния на Путина

01:30

Дедушка может гордиться: Иванка Трамп показала внука-красавчика Дональда Трампа

00:36

Ситуация на Добропольском направлении: в ОСУВ "Днепр" сделали важное заявление

00:27

"Какие-то кризисы, недоразумения": Лилия Ребрик высказалась о проблемах с мужем

00:14

"Эстафета передана": звезда "Гарри Поттера" отказался сниматься в ремейке

11 августа, понедельник
23:29

Секрет богатого урожая: как правильно выбрать сидераты для разных типов почвыВидео

23:14

"Чувствовать себя любимой": экс-жена Кличко заговорила о свадьбе

22:45

Русский надо убрать из перечня языков, нуждающихся в защите - языковой омбудсмен

22:42

Как вывести желтые пятна с матраса за 5 минут: ИИ назвал ТОП-5 простых шагов

22:26

После девяти лет и пяти детей: Криштиану Роналду женится на возлюбленной

22:17

Командный пункт уничтожен: Генштаб раскрыл, какое высокое руководство РФ ликвидировали

22:12

"Шахтер" потерял очки, но нашел виновного: какой спорный эпизод вызвал скандал

21:48

Экологи бьют тревогу: разрушение Каховской дамбы обернулось новым бедствием

21:27

Киевстар, Vodafone и lifecell: самые выгодные тарифы для украинских пенсионеров

21:15

Россияне прорвали фронт в Донецкой области - DeepState

21:09

Путин готовится не к прекращению огня, а к новым атакам – Зеленский

20:38

Рожденные под счастливой звездой: нумерологи назвали три месяца, приносящие удачу

20:30

"Ничего мы не получим": Подоляк оценил перспективы встречи Трампа и Путина

20:24

Как на самом деле делают чипсы: неожиданный ответ сразит просто наповалВидео

Реклама
20:10

Ситуация на Сумщине меняется: как ВСУ нашли слабое место и вытесняют врага

19:57

Маникюр на осень-2025: эксперты раскрыли 14 самых модных оттенков этого года

19:42

В РФ назревает бензиновый кризис: Bloomberg объяснило, что стало последней каплей

19:38

Украину будут заливать дожди: синоптики назвали дату похолодания

19:26

Сколько РФ потратила миллиардов на удары по Украине: Forbes назвал колоссальную сумму

19:12

Почему 12 августа нельзя устраивать шумных вечеринок: какой церковный праздник

19:10

Встреча Зеленского и Путина и возвращение территорий: Трамп сделал ряд заявлений

19:10

Лавочка для РФ прикрывается: оккупанты бегут из одной области Украинымнение

19:05

Больше чем просто украшение: что на самом деле означала серьга в ухе казакаВидео

19:00

Как мгновенно прочистить дренаж в холодильнике: простой и очень быстрый способВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиПростые блюда
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять