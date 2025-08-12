София Ротару публично отвергла известную украинскую певицу - детали

Елена Тополя отважилась на важный шаг.

София Ротару - новости / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Ротару

Кратко:

София Ротару вышла на связь в соцсетях

Что ей написала Елена Тополя

Украинская известная певица Елена Тополя заявила о том, что хочет спеть дуэтом с певицей Софией Ротару.

В комментариях к последней публикации Ротару Тополя заявила о своих намерениях.

"София Михайловна, вы невероятная. Мечтаю с вами записать песню – это была бы большая честь и радость для меня", – написала Елена.

Обращение Елены Тополи к Софии Ротару / фото: скрин instagram.com, София Ротару

А вот Ротару не спешит отвечать на предложение и проигнорировала комментарий.

Также украинская ведущая Маричка Падалко написала о желании записать интервью с Ротару, но она и на это предложение пока не ответила.

София Ротару с родными / фото: instagram.com, София Ротару

Позиция Софии Ротару

София Ротару много лет жила и работала в стране-оккупанте РФ, а в 2017 году даже выступила на дне рождения главы Чечни Рамзана Кадырова.

Но в 2022 году она поддержала Украину в борьбе со страной-террористом РФ и даже объявила сбор на помощь ВСУ. Ротару сейчас живет в своем доме под Киевом и реагирует на массированные обстрелы со стороны России в своих соцсетях.

София Ротару / инфографика: Главред

София Ротару - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Дмитрий Гордон показал архивный снимок с певицей Софией Ротару. На черно-белом фото журналист стоял под руку с певицей, которая поразила прической, оказывается, тогда Ротару носила короткие волосы с начесом и выглядела иначе.

А также София Ротару ранее угощала артистов страны-террориста РФ жаренной картошкой. Как рассказал российский продюсер Сергей Лавров пропагандистским росСМИ, певица готовила не только простые угощения, но и наливала виски.

О персоне: София Ротару София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".





