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Трудно узнать: друг Софии Ротару показал ее редкое фото

Элина Чигис
16 июня 2025, 08:09
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София Ротару тогда имела очень модную прическу.
София Ротару с сыном
София Ротару - фото в молодости / фото: instagram.com, Руслан Евдокименко

Кратко:

  • Какую прическу раньше предпочитала Ротару
  • Как она выглядела в 1989 году

Украинский журналист Дмитрий Гордон показал архивный снимок с певицей Софией Ротару, которая много лет жила и работала в стране-оккупанте РФ, но в 2022 году все же поддержала Украину.

На своей странице в Instagram Гордон опубликовал снимок и оставил короткую подпись к нему.

видео дня

"1989 год, под руку с Софией Ротару. Фото Николая Броновицкого", – написал Дмитрий.

Дмитрий Гордон с Софией Ротару
Дмитрий Гордон с Софией Ротару / фото: скрин instagram.com, Дмитрий Гордон

На черно-белом фото журналист стоял под руку с певицей, которая поразила прической, оказывается, тогда Ротару носила короткие волосы с начесом и выглядела иначе.

Поклонники по-разному отреагировали на публикацию Дмитрия и некоторые напомнили о том, что София Ротару мало говорит о войне в Украине в своих соцсетях, а лишь иногда реагирует на российские массированные обстрелы украинских городов.

инфографика, София Ротару, Ротару
София Ротару / инфографика: Главред

Напомним, известно, что Ротару живет в своем под Киевом и не выступает на сцене еще с 2022 года, также она не давала ни одного нового интервью.

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София Ротару - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, ранее сестра Софии Ротару рассказала, как часто видится с артисткой и что она сейчас находится в Киеве. Информацию об артистке подтвердили и украинские блогеры в Сети, которые обсуждали в фанатских группах двух певиц.

А также София Ротару поздравила свою внучку Соню Евдокименко с днем рождения. Отметим, сейчас Соня живет в США и встречается с миллиардером Максом Лернером, о романе стало известно из соцсетей Евдокименко.

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Кто такая София Ротару?

София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

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