"Опомнитесь, люди!": сестра Софии Ротару встала на защиту певицы

Вкратце:
- После появления новых фото Софии Ротару на нее полился хейт
- Аурика Ротару поставила на место обидчиков сестры
Украинская певица София Ротару во время полномасштабной войны в Украине практически не выходит на связь с поклонниками. Свою поддержку она выражает редкими сторис в Instagram.
Молчание Софии Михайловны некоторым не дает покоя: вопреки тому, что она демонстрирует четкую проукраинскую позицию, ее критикуют за публичное молчание и выступления в рф до полномасштабной войны. К примеру, недавно Ротару опубликовала новые фото, которые были сняты в Киеве. На ее странице поклонники были в восторге от снимков, а вот в TikTok хейтеры начали закидывать артистку грязью.
За старшую сестру вступилась певица Аурика Ротару - она дала отпор всем недоброжелателям. "Опомнитесь, люди! Столько грязи... Мы жили и живем в Киеве, никуда не уехали и помогаем ребятам, постоянные благотворительные концерты", - написала Аурика Ротару под видео Ярослава Гопаца.
О персоне: София Ротару
София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".
