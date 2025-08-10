Укр
"Опомнитесь, люди!": сестра Софии Ротару встала на защиту певицы

Анна Подгорная
10 августа 2025, 23:42
Аурика Ротару поставила точку в спорах о том, где сейчас находится София Михайловна.
София Ротару, Аурика Ротару
София Ротару где сейчас - Аурика Ротару раскрыла правду / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Вкратце:

  • После появления новых фото Софии Ротару на нее полился хейт
  • Аурика Ротару поставила на место обидчиков сестры

Украинская певица София Ротару во время полномасштабной войны в Украине практически не выходит на связь с поклонниками. Свою поддержку она выражает редкими сторис в Instagram.

Молчание Софии Михайловны некоторым не дает покоя: вопреки тому, что она демонстрирует четкую проукраинскую позицию, ее критикуют за публичное молчание и выступления в рф до полномасштабной войны. К примеру, недавно Ротару опубликовала новые фото, которые были сняты в Киеве. На ее странице поклонники были в восторге от снимков, а вот в TikTok хейтеры начали закидывать артистку грязью.

За старшую сестру вступилась певица Аурика Ротару - она дала отпор всем недоброжелателям. "Опомнитесь, люди! Столько грязи... Мы жили и живем в Киеве, никуда не уехали и помогаем ребятам, постоянные благотворительные концерты", - написала Аурика Ротару под видео Ярослава Гопаца.

София Ротару
София Ротару где сейчас - Аурика Ротару раскрыла правду / tiktok.com/@gopatsa

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что украинский шоумен Анатолий Анатолич серьезно травмировался, из-за чего он не может вести активный образ жизни, к которому привык.

Также шеф-повар и звезда кулинарного реалити-шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво признался, почему не хочет становиться отцом, и перестал строить планы на будущее в целом.

О персоне: София Ротару

София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

"СБУ больше меня не ищет": с Алексея Панина сняли обвинения

14:03

У Путина "не собираются" возвращать территории в двух областях – WP

13:57

"Украина дорого заплатит": Фицо по-хамски оскорбил украинцев, в МИД ответили

13:27

Штраф или даже изъятие автомобиля: за какой популярный тюнинг может наказать полиция

12:50

В яичницу-болтунью добавляют один ингредиент: секрет идеального блюдаВидео

12:42

Как убрать царапины на полу из дерева: простой, но рабочий способ

12:37

Любовный гороскоп на неделю с 11 по 17 августа

12:03

Послание Путину и Трампу: европейские лидеры сделали неожиданное заявление

11:33

Гороскоп на завтра 11 августа: Рыбам - ссора, Козерогам - облегчение

11:29

Зачистка на Сумщине: штурмовики ВСУ "покрошили" россиян и освободили Бессаловку

11:22

Украина и союзники перед встречей Трампа и Путина назвали США свой мирный план

10:52

РФ атаковала железнодорожный узел Днепропетровщины: какие поезда отменили в регионе

10:09

Гороскоп Таро на неделю с 11 по 17 августа: Ракам - прорыв, Тельцам - идея

10:08

Секрет августа: садовод рассказал, как сделать ягоды винограда слаще без химииВидео

09:56

Бойцы ВСУ добились успехов на важном направлении: в США раскрыли детали

09:53

Финансовый гороскоп на неделю с 11 по 17 августа

09:07

Кризис на горизонте: почему 2025-2026 могут стать новым глобальным потрясениеммнение

