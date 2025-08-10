"Опомнитесь, люди!": сестра Софии Ротару встала на защиту певицы

Аурика Ротару поставила точку в спорах о том, где сейчас находится София Михайловна.

https://stars.glavred.info/opomnites-lyudi-sestra-sofii-rotaru-vstala-na-zashchitu-pevicy-10688699.html Ссылка скопирована

София Ротару где сейчас - Аурика Ротару раскрыла правду / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Вкратце:

После появления новых фото Софии Ротару на нее полился хейт

Аурика Ротару поставила на место обидчиков сестры

Украинская певица София Ротару во время полномасштабной войны в Украине практически не выходит на связь с поклонниками. Свою поддержку она выражает редкими сторис в Instagram.

Молчание Софии Михайловны некоторым не дает покоя: вопреки тому, что она демонстрирует четкую проукраинскую позицию, ее критикуют за публичное молчание и выступления в рф до полномасштабной войны. К примеру, недавно Ротару опубликовала новые фото, которые были сняты в Киеве. На ее странице поклонники были в восторге от снимков, а вот в TikTok хейтеры начали закидывать артистку грязью.

видео дня

За старшую сестру вступилась певица Аурика Ротару - она дала отпор всем недоброжелателям. "Опомнитесь, люди! Столько грязи... Мы жили и живем в Киеве, никуда не уехали и помогаем ребятам, постоянные благотворительные концерты", - написала Аурика Ротару под видео Ярослава Гопаца.

София Ротару где сейчас - Аурика Ротару раскрыла правду / tiktok.com/@gopatsa

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что украинский шоумен Анатолий Анатолич серьезно травмировался, из-за чего он не может вести активный образ жизни, к которому привык.

Также шеф-повар и звезда кулинарного реалити-шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво признался, почему не хочет становиться отцом, и перестал строить планы на будущее в целом.

Читайте также:

О персоне: София Ротару София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред