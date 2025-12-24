Елена Тополя раскрыла, кто сказал детям о разводе — как они отреагировали

Звезды не стали скрывать грустные новости от детей.

https://stars.glavred.info/elena-topolya-raskryla-kto-skazal-detyam-o-razvode-kak-oni-otreagirovali-10726823.html Ссылка скопирована

Елена Тополя развод / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Тополя, скрин из видео

Вы узнаете:

Елена Тополя дала большое интервью

Как дети Елены и Тараса Тополи узнали про развод

Украинская певица Елена Тополя, которая недавно заявила о разводе с мужем Тарасом Тополей, рассказала о реакции детей на расставание родителей. В интервью Маричке Падалко она раскрыла, кто сообщил их сыновьям об этом.

Звездная пара вместе воспитывает троих детей — сыновей Романа и Марка и дочь Машу. Елена рассказала, что о разводе детям сообщил именно Тарас, а она узнала об этом уже позже. Как отметила Тополя, сыновья восприняли разлад в отношениях родителей близко к сердцу.

видео дня

Елена Тополя и Тарас Тополя - отношения / фото: instagram.com, Елена Тополя

"Мальчики больше понимают, переживают. Я узнала от детей, что папа сказал им о разводе. Наверное, был какой-то удобный момент. Они переживают. Я больше переживаю за Рому, потому что он наиболее осознанно к этому относится. Я бы не хотела, чтобы они перенимали этот опыт в свои жизни будущие", — поделилась певица.

Елена подчеркнула, что не станет ограничивать общение Тараса с детьми. Главное, на что будут опираться родители, — желания малышей.

Елена и Тарас Тополя с детьми / фото: instagram.com, Елена Тополя

"Конечно, отец остается в жизни детей. Никто никого ни в чем не ограничивает. Ни в коем случае! Я бы этого не хотела. У нас формат очень свободный. Дети абсолютно свободны в своем выборе, желании", — заверила Тополя.

Также певица сообщила, что они с Тарасом планируют отправиться вместе с детьми на зимний отдых.

"Мы только за то, чтобы максимально больше у них было родителей. Мы вот скоро поедем на каникулы все вместе", — подытожила артистка.

Елена Тополя / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинский актер Андрей Фединчик недавно дал большое интервью, которое вызвало значительный интерес в обществе. На его признания отреагировала сестра Екатерина. Во время интервью Фединчик рассказал о сложностях, которые ему пришлось преодолеть.

Также поклонница загнала известного певца Макса Барских в угол вопросом о романе со Светланой Лободой. Барских не стал юлить с ответом и признался, что оставил чувства к певице в прошлом. Разрыв оставил у него не лучшие воспоминания.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Елена Тополя Елена Тополя – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.

Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017—2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".

С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред