"Разбила мне сердце": Барских со сцены сделал признание про роман с Лободой

Поклонница задала прямой вопрос Максу Барских во время концерта.

Макс Барских и Светлана Лобода - роман / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Светлана Лобода, Макс Барских

Вы узнаете:

Фанатка поинтересовалась был ли роман у Барских с Лободой

Как ответил певец

Поклонница загнала известного певца Макса Барских в угол вопросом о романе со Светланой Лободой. В Telegram-канале "Злива" появился ролик с концерта в Полтаве, где фанатка получила возможность спросить кумира, были ли отношения знаменитостей реальными.

Девушка поинтересовалась у Макса, может ли она задать ему личный вопрос. Получив согласие, фанатка воспользовалась возможностью.

"Так был роман с Лободой или нет?", — прямо спросила поклонница.

Макс Барских - личная жизнь / фото: instagram.com, Макс Барских

Барских не стал юлить с ответом и признался, что оставил чувства к певице в прошлом. Разрыв оставил у него не лучшие воспоминания.

"Это уже прошлое. Между нами больше ничего нет. Она разбила мне сердце", — высказался артист.

Светлана Лобода - роман с Барских / фото: instagram.com, Светлана Лобода

Также девушка задала дополнительный вопрос, был ли роман звезд настоящим или же простой пиар-историей. На это Макс ответил еще резче — он вспомнил о шраме, который появился на его руке после выступления на "Фабрике звезд", где он навредил себе прямо на сцене. Ходили слухи, что он сделал это из-за неразделенных чувств к Светлане.

"Шрам остался у меня, если что. Можешь посмотреть", — сказал Барских.

О персоне: Светлана Лобода Светлана Лобода - украинская певица, автор песен, сообщает Википедия. Заслуженная артистка Украины (2013). В 2004 году 3 месяца была частью популярной девичьей поп-группы ВИА Гра. В 2009 году представляла Украину на Евровидении с песней "Be My Valentine (Anti-crisis Girl)" (12-е место). С 2010 года выступает под псевдонимом LOBODA. Самые популярные песни Светланы Лободы - "Твои глаза", "Случайная", "К черту любовь", "Родной" и пр.

