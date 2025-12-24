Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Остается принимать": Решетник отреагировал на выбор "Холостяка" в финале

Кристина Трохимчук
24 декабря 2025, 10:01
48
Ведущий шоу "Холостяк" раскрыл эмоции после финала "Холостяка"
Григорий Решетник про Тараса Цимбалюка
Григорий Решетник про Тараса Цимбалюка / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Григорій Решетник, Тарас Цимбалюк

Вы узнаете:

  • Григорий Решетник высказался после финала "Холостяка"
  • Кто стал фавориткой ведущего

Ведущий романтического реалити "Холостяк" Григорий Решетник высказал свои эмоции после финала шоу и поделился, была ли у него фаворитка. Решетник пообщался с OBOZ.UA за кулисами телешоу "Танцы со звездами".

Григорий сообщил, что, конечно же, знает, кто стал победительницей "Холостяка" 2025 года. Сейчас готовится выпуск постшоу, который выйдет в эфир через неделю после финала и раскроет закулисные моменты реалити.

видео дня
Григорій Решетник
Григорій Решетник - финал "Холостяка" / фото: instagram.com, Григорій Решетник

"Конечно, я уже знаю, чем закончится "Холостяк" и кого выберет Тарас Цимбалюк. Мы уже готовим постшоу о жизни после проекта, которое выйдет через неделю после финала. Есть ли у меня фаворитка? Нет, у меня их нет — болею за счастье каждой участницы, хочу, чтобы после нашего проекта жизнь у всех сложилась классно", — поделился он.

Ведущий сдержанно отреагировал на выбор Тараса Цимбалюка и заявил, что мы должны принять решение Холостяка.

'Остается принимать': Решетник отреагировал на выбор 'Холостяка' в финале
Григорий Решетник - кто победил в "Холостяке" / фото: instagram.com, Кристина Решетник

"Самое главное, чтобы это была фаворитка главного героя. А нам остается только принимать и не вмешиваться в любовные дела. Конечно, будет сложно тем, кого не выберут, и радостно тем, кого выберут, но это, как говорится, такой формат", — утверждает Решетник.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что певица Анна Asti, предавшая Украину и сбежавшая в террористическую РФ, внезапно слегла с болезнью. Как сообщают пропагандистские росСМИ, она даже не может встать с постели. Своей болезнью Asti подвела около 300 человек.

Также телеведущий и капитан шоу "Я люблю Украину" Александр Педан откровенно рассказал, как изменились его приоритеты в праздничный период. Сегодня Рождество в семье Педанов имеет свои особые и очень теплые традиции. Часть из них ведущий перенял от своей жены Инны.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Григорий Решетник

Решетник Григорий Иванович - украинский телеведущий, актер, режиссер, диктор, шоумен, общественный деятель. Известный ведущий шоу "Холостяк", "Холостячка" и "Невероятная правда о звездах". Женат на Кристине Решетник и имеют трех сыновей, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Григорий Решетник шоу Холостяк новости шоу бизнеса Тарас Цимбалюк
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украинцам дадут шанс оценить мирный план: Зеленский аносировал возможный референдум

Украинцам дадут шанс оценить мирный план: Зеленский аносировал возможный референдум

10:37Украина
Зеленский впервые раскрыл 20 пунктов мирного плана: о чем в них говорится

Зеленский впервые раскрыл 20 пунктов мирного плана: о чем в них говорится

10:16Война
Экологическая катастрофа в Одессе: возле двух пляжей обнаружили нефтяные пятна и погибших птиц

Экологическая катастрофа в Одессе: возле двух пляжей обнаружили нефтяные пятна и погибших птиц

09:35Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 24 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 24 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Полоса богатства уже рядом: четыре знака зодиака станут счастливчиками декабря

Полоса богатства уже рядом: четыре знака зодиака станут счастливчиками декабря

Придется заплатить 55 000 гривен: водителей массово штрафуют за "лишнюю" одежду

Придется заплатить 55 000 гривен: водителей массово штрафуют за "лишнюю" одежду

"Узнал ночью": молчун Леонтьев испытал тяжелую утрату

"Узнал ночью": молчун Леонтьев испытал тяжелую утрату

Можно ли пить алкоголь на Святвечер: священник удивил ответом

Можно ли пить алкоголь на Святвечер: священник удивил ответом

Последние новости

10:51

Обязательный техосмотр авто: адвокат раскрыл, почему его внедрение маловероятно

10:44

"Я был бы счастлив": Клопотенко удивил отношением к изменам партнершиВидео

10:40

Астрологи назвали знаки зодиака, которые обладают самым высоким интеллектом

10:37

Украинцам дадут шанс оценить мирный план: Зеленский аносировал возможный референдум

10:30

Что нельзя дарить на Новый год: три вещи, которые могут притянуть бедыВидео

НДС на электрокары, пенсии по-новому и евро по 51: что меняется для украинцев с 1 январяНДС на электрокары, пенсии по-новому и евро по 51: что меняется для украинцев с 1 января
10:29

Китайский гороскоп на завтра 25 декабря: Собакам - потери, Козлам - стресс

10:24

Ученые раскрыли тайну сезонов, которая десятилетиями оставалась незамеченной

10:16

Зеленский впервые раскрыл 20 пунктов мирного плана: о чем в них говорится

10:14

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 24 декабря (обновляется)

Реклама
10:10

Александр Терен закрутил новый роман - кто его избранница

10:09

В Украину пришел холод из Баренцева моря: когда ударят сильные морозы и пойдет снег

10:04

Дешевле уже не будет: какие продукты начнут стремительно дорожать с января

10:01

"Остается принимать": Решетник отреагировал на выбор "Холостяка" в финале

09:47

"Уже проявляется": Елена Тополя рассказала о личной жизни после развода

09:35

"Мы предупреждали": город на Донбассе перешел под полный контроль ВС РФ — DeepState

09:35

Экологическая катастрофа в Одессе: возле двух пляжей обнаружили нефтяные пятна и погибших птиц

09:24

Гороскоп Таро на завтра 25 декабря: тельцам - верить в себя, Весам - равновесие

09:14

Карта Deep State онлайн за 24 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

09:06

В сейфе банка открыли чемодан с сокровищами династии Габсбургов: что там нашли

09:00

Китай готовится забрать часть России, и его аппетиты касаются не только Дальнего Востока – Ягун

Реклама
08:42

Где сейчас Людмила Янукович: что известно о жене беглого президента

08:39

На столе - четыре документа: в США рассказали, что обсуждают на мирных переговорах

08:34

В Москве снова взорвалось авто: погибли двое сотрудников ДПС, есть тяжелые раненые

08:10

Возвращение техосмотра в Украине: почему ввести систему будет сложномнение

07:40

Ночная атака БПЛА в Тульской области: горит стратегически важный завод в Ефремове

06:57

РФ ударила по Запорожью КАБами: вспыхнули пожары, ранены людиФотоВидео

06:14

Гороскоп на 2026 год: названы самые главные везунчики и в любви, и в финансахВидео

06:10

Путин и его элиты не видят будущего России без Украинымнение

05:23

Грех ли после потери близкого человека найти ему замену: священник указал на нюанс

04:45

"Не может встать": с предательницей Асти случилась беда

04:20

Найден "ген бессмертия": древняя ДНК резко повышает шансы дожить до 100 лет

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке невесты с цветами за 45 секунд

03:30

"Прямой путь к подрыву доверия": в КИУ оценили идею многодневных выборов в Украине

03:00

Полоса богатства уже рядом: четыре знака зодиака станут счастливчиками декабря

02:11

Это сохранит любимую одежду надолго: как правильно стирать одежду вручную

01:50

Графики могут затянуться: эксперт назвал сроки восстановления мощности АЭС

01:30

У легендарного американского певца обнаружили онкологию

00:50

Зимой авто "ест" больше топлива: эксперты рассказали, как реально сэкономить

23 декабря, вторник
23:55

РФ готовит новый массированный удар по Украины: названа опасная дата и цели

23:55

Магнолия без цветов: эксперт рассказал об основных ошибках садоводовВидео

Реклама
22:55

Пенсия под угрозой: в ПФУ предупредили о потере стажа и дали важный совет

22:55

Шовковский определился с приоритетами после отставки: что известно

22:38

"Радость не отменяет печаль": жена Уиллиса раскрыла детали Рождества с больным деменцией актером

22:28

Смертельная авиакатастрофа: самолет с высшим военным командованием Ливии разбился под Анкарой

21:57

Много огня и выбитые окна: в Чернигове РФ ударила дроном по многоэтажке

21:51

Не будет успеха: Андре Тан назвал цвета, в которых нельзя встречать 2026 год

21:43

"Настоящая": Ксения Мишина похвасталась беременностью

21:39

Отключение света для Днепропетровщине: ДТЭК вводит длительные ограничения на 24 декабряФото

21:25

Графики отключений света для Киева и области: ДТЭК вводит ограничения на 24 декабряФото

21:09

"Погибла соседка": известный ведущий рассказал о ночном обстреле Киева

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять