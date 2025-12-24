'Остается принимать': Решетник отреагировал на выбор 'Холостяка' в финале

Ведущий шоу "Холостяк" раскрыл эмоции после финала "Холостяка"

Григорий Решетник про Тараса Цимбалюка / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Григорій Решетник, Тарас Цимбалюк

Вы узнаете:

Григорий Решетник высказался после финала "Холостяка"

Кто стал фавориткой ведущего

Ведущий романтического реалити "Холостяк" Григорий Решетник высказал свои эмоции после финала шоу и поделился, была ли у него фаворитка. Решетник пообщался с OBOZ.UA за кулисами телешоу "Танцы со звездами".

Григорий сообщил, что, конечно же, знает, кто стал победительницей "Холостяка" 2025 года. Сейчас готовится выпуск постшоу, который выйдет в эфир через неделю после финала и раскроет закулисные моменты реалити.

Григорій Решетник - финал "Холостяка" / фото: instagram.com, Григорій Решетник

"Конечно, я уже знаю, чем закончится "Холостяк" и кого выберет Тарас Цимбалюк. Мы уже готовим постшоу о жизни после проекта, которое выйдет через неделю после финала. Есть ли у меня фаворитка? Нет, у меня их нет — болею за счастье каждой участницы, хочу, чтобы после нашего проекта жизнь у всех сложилась классно", — поделился он.

Ведущий сдержанно отреагировал на выбор Тараса Цимбалюка и заявил, что мы должны принять решение Холостяка.

Григорий Решетник - кто победил в "Холостяке" / фото: instagram.com, Кристина Решетник

"Самое главное, чтобы это была фаворитка главного героя. А нам остается только принимать и не вмешиваться в любовные дела. Конечно, будет сложно тем, кого не выберут, и радостно тем, кого выберут, но это, как говорится, такой формат", — утверждает Решетник.

О персоне: Григорий Решетник Решетник Григорий Иванович - украинский телеведущий, актер, режиссер, диктор, шоумен, общественный деятель. Известный ведущий шоу "Холостяк", "Холостячка" и "Невероятная правда о звездах". Женат на Кристине Решетник и имеют трех сыновей, пишет Википедия.

