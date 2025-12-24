'Остается принимать': Решетник отреагировал на выбор 'Холостяка' в финале

Вы узнаете:
- Григорий Решетник высказался после финала "Холостяка"
- Кто стал фавориткой ведущего
Ведущий романтического реалити "Холостяк" Григорий Решетник высказал свои эмоции после финала шоу и поделился, была ли у него фаворитка. Решетник пообщался с OBOZ.UA за кулисами телешоу "Танцы со звездами".
Григорий сообщил, что, конечно же, знает, кто стал победительницей "Холостяка" 2025 года. Сейчас готовится выпуск постшоу, который выйдет в эфир через неделю после финала и раскроет закулисные моменты реалити.
"Конечно, я уже знаю, чем закончится "Холостяк" и кого выберет Тарас Цимбалюк. Мы уже готовим постшоу о жизни после проекта, которое выйдет через неделю после финала. Есть ли у меня фаворитка? Нет, у меня их нет — болею за счастье каждой участницы, хочу, чтобы после нашего проекта жизнь у всех сложилась классно", — поделился он.
Ведущий сдержанно отреагировал на выбор Тараса Цимбалюка и заявил, что мы должны принять решение Холостяка.
"Самое главное, чтобы это была фаворитка главного героя. А нам остается только принимать и не вмешиваться в любовные дела. Конечно, будет сложно тем, кого не выберут, и радостно тем, кого выберут, но это, как говорится, такой формат", — утверждает Решетник.
О персоне: Григорий Решетник
Решетник Григорий Иванович - украинский телеведущий, актер, режиссер, диктор, шоумен, общественный деятель. Известный ведущий шоу "Холостяк", "Холостячка" и "Невероятная правда о звездах". Женат на Кристине Решетник и имеют трех сыновей, пишет Википедия.
