"Была погоня за карьерой": Педан признался, почему не работает на Рождество

Кристина Трохимчук
23 декабря 2025, 15:56
Александр Педан рассказал о рождественских традициях.
Александр Педан о Рождестве
Александр Педан о Рождестве / Фото пресс-службы

Вы узнаете:

  • Александр Педан рассказал о праздновании Рождества
  • Почему он не работает в этот день

Известный телеведущий и капитан шоу "Я люблю Украину" Александр Педан откровенно рассказал, как изменились его приоритеты в праздничный период. По словам ведущего, раньше работа и карьера занимали почти все его время, даже на Рождество. Однако с годами он сделал выбор в пользу семьи.

"Когда у меня была погоня за карьерой, я много работал, то на рождественские праздники у меня была работа. Последние 10 лет я не работаю на эти праздники, это семейный праздник. Мне приятно побыть в кругу семьи, уделить внимание детям. Рождество - это возможность побыть вместе", - поделился Александр Педан.

Педан рассказал о воспитании сына
Александр Педан с сыном / фото пресс-службы

Сегодня Рождество в семье Педанов имеет свои особые и очень теплые традиции. Часть из них ведущий перенял от своей жены Инны еще в начале совместной жизни.

"У моей жены были правильные традиции с 12 постными блюдами. Когда мы поженились, я начал подхватывать их, и уже наших детей мы посвятили в эти традиции. Для Леры и Марика обязательная история - собраться за столом на Рождество", - рассказал капитан шоу "Я люблю Украину".

Отдельное место в их праздничном меню занимает особое блюдо от Александра Педана: "Я обязательно готовлю утку, потому что бабушка из села постоянно передает ту утку, которая ждет именно на Рождество. И дети ее очень любят.

'Была погоня за карьерой': Педан признался, почему не работает на Рождество
Александр Педан - семья / фото: instagram.com, Александр Педан

В этом году звездная семья снова соберется вместе в полном составе. В Киев приедет дочь Лера, которая учится во Львове, а также супруги пригласят в гости брата жены с семьей.

"У нас такой маленький филиал Хмельницкого в Киеве празднует Рождество", - шутит Александр Педан.

Для телеведущего Рождество уже давно стало временем, когда работа отходит на второй план, а главной ценностью становится возможность быть рядом с близкими.

О персоне: Александр Педан

Александр Педан - украинский ведущий и конферансье. Бывший игрок КВН (Стильный ветер, TM-TV, Три толстяка). Наиболее известен своей работой в проектах Comedy Club UA, "Подъем", "Украина слезам не верит", "Сделай мне смешно", "Интуиция", "Кто сверху?", "Звезды под гипнозом" и др.

Лучше обойти: почему нельзя переступать через человека

