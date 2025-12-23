Настя Каменских покинула США и решилась на изменения внешности — детали

Вы узнаете:
Певица Настя Каменских, которая уехала из Украины в США и теперь ведет соцсети на испанском языке, решила покинуть Соединенные Штаты и сменить имидж. В Instagram артистка показала изменения во внешности.
Каменских поделилась с подписчиками, что на время сменила США на Мексику. Певица увлекательно провела время в Латинской Америке и показала красочные кадры своего отдыха. Отвлечься от забот Настя решилась в преддверии Рождества.
"Одна сладкая неделя перед Рождеством", — подписала карусель артистка.
На отдыхе Настя решила экспериментировать со своей внешностью. Певица показала кадры, как в Мексике местный мастер сделал ей интересную прическу — две тугие косы. С этим плетением Каменских провела весь отпуск.
Не обошлось и без конфузов — на одном из видео артистка показала, что лишилась ногтя на ноге, вероятно, из-за постоянных нагрузок на ногтевую пластину.
О персоне: Настя Каменских
Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
