"Тур по врачам": Астафьева сделала заявление на фоне слухов о тяжелом диагнозе

Даша Астафьева - диагноз / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Даша Астафьева, скрин из видео

Даша Астафьева сделала заявление о своих болезнях

Что она желает себе в новом году

Украинская певица Даша Астафьева долгое время окутана слухами о состоянии ее здоровья. Артистка приняла участие в шоу "Тихенько-подкаст", где рассказала о своих походах по врачам и желаниях на следующий год.

Певица отметила, что 2025 год для нее ознаменовался постоянными обращениями к докторам. Даша недавно отпраздновала 40-летие и призналась, что в новом году хочет оставить позади проблемы со здоровьем, которые напрямую влияют на качество ее жизни.

Даша Астафьева - болезнь / фото: instagram.com, Даша Астафьева

"Мне в этом году исполнилось 40, и такого тура по врачам я еще не делала никогда. Хочу от всей души отпустить все болезни, страхи, проблемы, которые мешают жить классную жизнь. Хочу пожелать всем украинцам здоровья, и чтобы никакие болезни, проблемы или некомфортные ощущения вам не мешали", — сказала Астафьева.

В сети уже долгое время сплетничают о диагнозе Даши. На певице заметили парик и отсутствие бровей, что раздуло разговоры о том, что она болеет раком. Сама Астафьева резко высказалась о людях, которые делали такие предположения.

"Хуже врага — свои с такой гнилой душой. Оказалось, что ими могут быть не только чужие, много и своих", — написала артистка.

Даша Астафьева - подкаст / фото: instagram.com, Даша Астафьева

О диагнозе исполнительницы высказался и блогер-сплетник Богдан Беспалов, который ранее сообщил о проблемах со здоровьем Степана Гиги. На предположение, что у Даши обострилось заболевание кожи, он ответил отрицательно.

"Там все куда серьезнее. Но больше ни слова, а то сейчас подхватят и всюду паблики понесут. Она давно парики носит, как начались проблемы со здоровьем", — прокомментировал блогер.

О персоне: Даша Астафьева Дарья (Даша) Викторовна Астафьева — украинская модель, певица, актриса, телеведущая и волонтер. Солистка группы NikitA (2008—2017), сообщает "Википедия".

