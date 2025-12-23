Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Поставил перед фактом": Фединчик раскрыл переломный момент отношений с Денисенко

Кристина Трохимчук
23 декабря 2025, 05:55
165
Андрей Фединчик не посоветовался с женой о решении уйти на фронт.
Андрей Фединчик интервью
Андрей Фединчик дал интервью / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Андрей Фединчик

Вы узнаете:

  • Андрей Фединчик дал интервью
  • Что он рассказал о решении мобилизироваться

Украинский актер-воин Андрей Фединчик дал большое интервью, в котором пролил свет на свои отношения с женой Наталкой Денисенко. В разговоре с Алиной Доротюк он рассказал о решении, которое критически повлияло на их семейную жизнь.

Андрей поделился, что после одного из обстрелов Киева принял спонтанное решение идти защищать Украину. Стимулом для него стал сын, который начал задыхаться в укрытии.

видео дня
Наталка Денисенко и Андрей Фединчик с сыном
Наталка Денисенко и Андрей Фединчик с сыном / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Если откровенно, то это был очень простой порыв. Началась война, мы с сыном спустились в подвал, где была грязь и пыль, а он аллергик и начал задыхаться. Я подхватил его, побежал вверх, мы на 15 этаже жили, чтобы он подышал ингалятором. Пошла опять тревога, я опять подхватил его и побежал вниз. И у меня просто закипело все внутри... Это был порыв, порыв за сына в первую очередь", — признался актер.

Также он рассказал о реакции Наталки Денисенко на его решение мобилизоваться. Ранее актриса говорила, что именно война кардинально изменила их отношения, что в итоге привело к разводу. Андрей подтвердил, что не советовался с женой по поводу своего решения.

Андрей Фединчик в ВСУ
Андрей Фединчик в ВСУ / скрин из видео

"Я просто поставил перед фактом. Я просто сказал Наталке: "Я пойду, я не смогу тут"... Она была растеряна, была против. Я могу ее понять", — признал Фединчик.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинский певец Олег Винник, который в начале полномасштабной войны в Украине уехал жить в Германию, сделал скандальное заявление во время своего концерта. В сети появился ролик, на котором артист призывает украинцев "прощать".

Также актер и военнослужащий Андрей Фединчик рассказал о том, как демобилизовался из рядов Вооруженных Сил Украины. Дело в том, что во время службы состояние его позвоночника ухудшилось настолько, что потребовалась операция.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Андрей Фединчик

Андрей Фединчик - украинский актер театра, кино и дубляжа. Заслуженный артист Украины (2021).

Фединчик родился 25 февраля 1985 года в городе Улан-Батор (Монголия). Детство и юность провели в Житомире.

После окончания школы поступил в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого на факультет "Актер театра, кино и телевидения", который окончил в 2006 году. В 2019 году вышел фильм Алексея Шапарева "Круты 1918", где Андрей сыграл Олексу Савицкого. Это первая роль актера в полнометражном художественном фильме

Андрей Фединчик вступил в ряды Вооруженных сил в начале полномасштабного вторжения России в Украину. В декабре 2024-го военный перенес сложную операцию на позвоночнике, после чего проходил длительную реабилитацию.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса Наталка Денисенко
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Дроны атаковали Буденновск в РФ: на заводе "Ставролен" - мощный пожар

Дроны атаковали Буденновск в РФ: на заводе "Ставролен" - мощный пожар

07:34Мир
Украину атакуют дроны и ракеты, "красная" почти вся страна: где угроза "прилетов"

Украину атакуют дроны и ракеты, "красная" почти вся страна: где угроза "прилетов"

06:33Украина
РФ подняла "ТУшки" и вывела носители "Калибров" в море: когда ожидать пукс ракет

РФ подняла "ТУшки" и вывела носители "Калибров" в море: когда ожидать пукс ракет

02:49Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 22 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 23 декабря: Крысам - конфликт, Быкам - нервы

Китайский гороскоп на завтра 23 декабря: Крысам - конфликт, Быкам - нервы

25 декабря или 7 января: священник сказал, когда правильно праздновать Рождество

25 декабря или 7 января: священник сказал, когда правильно праздновать Рождество

Отключение света в Украине — графики на 22 декабря (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 22 декабря (обновляется)

РФ подняла "ТУшки" и вывела носители "Калибров" в море: когда ожидать пукс ракет

РФ подняла "ТУшки" и вывела носители "Калибров" в море: когда ожидать пукс ракет

Последние новости

07:34

Дроны атаковали Буденновск в РФ: на заводе "Ставролен" - мощный пожар

06:33

Украину атакуют дроны и ракеты, "красная" почти вся страна: где угроза "прилетов"

06:10

Как Россия затягивает переговоры, а Трампу нечем отвечатьмнение

06:00

Больше, чем просто десерт: настоящий шедевр на новогодний столВидео

05:55

"Поставил перед фактом": Фединчик раскрыл переломный момент отношений с Денисенко

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

05:14

Как понять, что собака устала от гостей: сигналы, которые нельзя игнорировать

04:24

Как снять гель-лак в домашних условиях: проверенный метод

04:00

Можно ли пробурить Землю насквозь: ученые поразили неожиданным ответом

03:36

Для здоровья кишечника: ученые назвали напиток, который стоит пить ежедневно

Реклама
03:05

Салат-сенсация из трех ингредиентов: на Новый год исчезнет со стола за минуту

02:49

РФ подняла "ТУшки" и вывела носители "Калибров" в море: когда ожидать пукс ракет

02:10

Зачем нужно насыпать соду на матрас: хитрый трюк от хозяек

02:09

Не только логистика: почему Кремль на самом деле так рвется захватить Купянск

01:30

Горе в семье Джорджа Клуни: актер прокомментировал ужасную потерю

01:12

Изменения в мобилизации: МОУ готовит обновление медицинских требований, что известно

22 декабря, понедельник
23:44

Как вырастить "долларовое дерево" из листка: домашний метод, который работаетВидео

23:28

Американцы воевали против РФ: на фронте погибли двое добровольцев из США

22:27

"Я выпала": KOLA впервые рассказала о своем партнере на "Танцах со звездами"

22:22

Дедушкина гордость: Ахтем Сеитаблаев показал редкое фото с дочерью и внучкой

22:16

Не Будапешт и не Минск: Зеленский очертил главные гарантии безопасности Украины

Реклама
22:15

Популярный банк закрывает все счета украинцев: последний срок снятия денег

21:50

Самолеты снаряжены ракетами: существует высокая угроза массированного удара

21:24

Прорыв РФ на Сумщине: Зеленский назвал, сколько бойцов ВСУ попали в плен

21:22

Киев и область 23 декабря: графики отключения света и объемы ограниченийФото

21:04

"Втроем": Алина Гросу сделала признание после слухов о беременности

20:52

Прослужат значительно дольше: как избежать быстрого износа зимних шин

20:39

Внезапная атака 7-балльной бури: когда закончится геомагнитный шторм

20:28

25 декабря или 7 января: священник сказал, когда правильно праздновать Рождество

20:27

Революция в отоплении: один простой шаг разогреет радиаторы в разы быстрееВидео

20:04

Может ли булавка защитить от порчи: мольфар удивил простым ритуаломВидео

20:03

Видели только счастливчики: какие редкие явления фиксируют только зимой

19:37

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих сделала неожиданное заявление о свадьбе

19:32

В Крыму ликвидировали воевавшего в Украине главаря "Эспаньолы": детали расстрела

19:15

Сильное похолодание со снегом накроет Украину: мощный мороз будет даже днем

19:10

Миф о вечном Ермаке: откуда возникла новая историямнение

19:08

Без сухого шампуня: как освежить немытые волосы за пять минут

18:58

Шапаренко привлек внимание Европы: назван клуб и сумма возможного трансфера

18:29

50 лет незаконного брака: СМИ раскрыли главную тайну патриарха КириллаВидео

18:29

Зеленский предупредил украинцев о массированном ударе и назвал дату возможной атаки

18:10

Прорыв или подготовка к наступлению: в ВСУ объяснили, что задумал враг на Сумщине

Реклама
18:10

Где именно нужно убрать в день перед Святвечером: строгие приметы 23 декабря

18:10

Умер автор легендарного хита о Рождестве Крис РиВидео

18:02

Закуска, которую сметут первой: рецепт фантастического блюда за 7 минут

17:40

Отключение света 23 декабря: где не будет электроэнергии во вторник

17:36

Необходимо сменить людей Галущенко в государственных облэнерго, - эксперт

17:29

Сколько комплексов "Орешник" появится в Беларуси: Лукашенко назвал цифру

17:26

Доллар перед Рождеством "летит" в пропасть: в Украине переписали цены на валюту

17:23

Переговоры с США: Буданов сделал важное заявление и раскрыл условия

17:16

Почему появляются заусенцы и как от них избавиться: советы профессионала

16:52

Если не подходят шапки: 5 стильных головных уборов на зимуВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга Сумская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять