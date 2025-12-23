"Поставил перед фактом": Фединчик раскрыл переломный момент отношений с Денисенко

Андрей Фединчик не посоветовался с женой о решении уйти на фронт.

Андрей Фединчик дал интервью / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Андрей Фединчик

Андрей Фединчик дал интервью

Что он рассказал о решении мобилизироваться

Украинский актер-воин Андрей Фединчик дал большое интервью, в котором пролил свет на свои отношения с женой Наталкой Денисенко. В разговоре с Алиной Доротюк он рассказал о решении, которое критически повлияло на их семейную жизнь.

Андрей поделился, что после одного из обстрелов Киева принял спонтанное решение идти защищать Украину. Стимулом для него стал сын, который начал задыхаться в укрытии.

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик с сыном / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Если откровенно, то это был очень простой порыв. Началась война, мы с сыном спустились в подвал, где была грязь и пыль, а он аллергик и начал задыхаться. Я подхватил его, побежал вверх, мы на 15 этаже жили, чтобы он подышал ингалятором. Пошла опять тревога, я опять подхватил его и побежал вниз. И у меня просто закипело все внутри... Это был порыв, порыв за сына в первую очередь", — признался актер.

Также он рассказал о реакции Наталки Денисенко на его решение мобилизоваться. Ранее актриса говорила, что именно война кардинально изменила их отношения, что в итоге привело к разводу. Андрей подтвердил, что не советовался с женой по поводу своего решения.

Андрей Фединчик в ВСУ / скрин из видео

"Я просто поставил перед фактом. Я просто сказал Наталке: "Я пойду, я не смогу тут"... Она была растеряна, была против. Я могу ее понять", — признал Фединчик.

О персоне: Андрей Фединчик Андрей Фединчик - украинский актер театра, кино и дубляжа. Заслуженный артист Украины (2021). Фединчик родился 25 февраля 1985 года в городе Улан-Батор (Монголия). Детство и юность провели в Житомире. После окончания школы поступил в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого на факультет "Актер театра, кино и телевидения", который окончил в 2006 году. В 2019 году вышел фильм Алексея Шапарева "Круты 1918", где Андрей сыграл Олексу Савицкого. Это первая роль актера в полнометражном художественном фильме Андрей Фединчик вступил в ряды Вооруженных сил в начале полномасштабного вторжения России в Украину. В декабре 2024-го военный перенес сложную операцию на позвоночнике, после чего проходил длительную реабилитацию.

