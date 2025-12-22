Актер-воин Фединчик раскрыл, как демобилизировался из ВСУ: "Установили титановую конструкцию"

Андрей Фединчик защищал Украину с первых дней полномасштабного вторжения.

Андрей Фединчик демобилизация / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Андрей Фединчик

Как Андрей Фединчик демобилизировался из ВСУ

Какие проблемы со здоровьем к этому привели

Украинский актер и военнослужащий Андрей Фединчик рассказал о том, как демобилизовался из рядов Вооруженных Сил Украины. В интервью Алине Доротюк он признался, какие проблемы со здоровьем заработал в армии.

По словам Фединчика, ему удалось демобилизоваться через ВЛК. Дело в том, что во время службы состояние его позвоночника ухудшилось настолько, что потребовалась операция.

Андрей Фединчик в ВСУ / скрин из видео

"Мне установили титановую конструкцию в позвоночник. Износился позвоночник. Я проходил ВЛК, и мне мой профильный врач-нейрохирург поставил статью по списанию", — пояснил Андрей.

Актер поделился, что это, к сожалению, стало очень частой проблемой для военнослужащих, ведь им приходится постоянно носить на себе бронежилеты, грузы и раненых побратимов.

Как сейчас выглядит Андрей Фединчик / фото: instagram.com, Андрей Фединчик

"Там много козаков были как раз с такой системой тоже. Перегрузки, броники — как раз шея и спина больше страдают. Кроме амуниции ты носишь рюкзаки, БК. Или людей носишь, например", — рассказал Фединчик.

О персоне: Андрей Фединчик Андрей Фединчик - украинский актер театра, кино и дубляжа. Заслуженный артист Украины (2021). Фединчик родился 25 февраля 1985 года в городе Улан-Батор (Монголия). Детство и юность провели в Житомире. После окончания школы поступил в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого на факультет "Актер театра, кино и телевидения", который окончил в 2006 году. В 2019 году вышел фильм Алексея Шапарева "Круты 1918", где Андрей сыграл Олексу Савицкого. Это первая роль актера в полнометражном художественном фильме Андрей Фединчик вступил в ряды Вооруженных сил в начале полномасштабного вторжения России в Украину. В декабре 2024-го военный перенес сложную операцию на позвоночнике, после чего проходил длительную реабилитацию.

