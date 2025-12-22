Забрали в карету скорой: шоумен-воин Салем показал последствия ранения на фронте

Даниэль Салем рассказал, что его беспокоит.

https://stars.glavred.info/zabrali-v-karetu-skoroy-shoumen-voin-salem-pokazal-posledstviya-raneniya-na-fronte-10726154.html Ссылка скопирована

Даниэль Салем - ранение / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Даниэль Салем

Вы узнаете:

Даниэль Салем показался в карете скорой помощи

Как его беспокоит ранение

Известный украинский шоумен и военнослужащий Даниэль Салем показал последствия своих ранений на фронте. В его Instagram появились кадры из кареты скорой помощи.

Сейчас Даниэль принимает участие в шоу "Зважені та щасливі" в роли ведущего. После съемок шоумену понадобилась медицинская помощь.

видео дня

Даниэль Салем в скорой помощи / фото: instagram.com, Даниэль Салем

Сам ведущий сначала пошутил, что его состояние — это последствия участия в шоу, но позже раскрыл правду: о себе напомнили старые ранения. После того как Салему поставили капельницу, он продолжил съемки.

"Проект здесь ни при чем. На самом деле это моя личная штука, связанная с повреждением нерва из-за ранения, и сейчас оно воспаляется, когда резкие перепады погоды", — раскрыл Даниэль.

Даниэль Салем - ВСУ / фото: instagram.com, Даниэль Салем

Ранее шоумен рассказывал, что служба в рядах ВСУ значительно подорвала его здоровье. Салем потерял слух на одно ухо, серьезно травмировал спину и получил трещину в лопатке. Даниэль до сих пор испытывает сильные боли из-за повреждений нервов.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что известный американский актер Джеймс Рэнсон был найден мертвым в Лос-Анджелесе. Как передает TMZ, о смерти знаменитости сообщили в Офисе судебно-медицинского эксперта Лос-Анджелеса.

Также бывший главный герой романтического реалити "Холостяк-13" Александр "Терен" Будько впервые вышел в свет вместе со своей новой девушкой. Холостяк решился впервые выйти с возлюбленной в свет, тем самым раскрыв свои чувства для поклонников.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Даниэль Салем Даниэль Салем - украинский ресторатор, шоумен, телеведущий, актер. Был ведущим проектов "Кохання на виживання", "Хулігани", "Зірковий шлях"; принимал участие в шоу "Танці з зірками-6" и "Голос країни-10". С начала полномасштабной войны защищает Украину от оккупантов. Служил в составе спецподразделения авиаразведки, сейчас - в разведывательно-диверсионном подразделении "12 друзей Оушена" (позывной "Сойер"). Был ранен и контужен.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред