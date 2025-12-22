Забрали в карету скорой: шоумен-воин Салем показал последствия ранения на фронте

Вы узнаете:
- Даниэль Салем показался в карете скорой помощи
- Как его беспокоит ранение
Известный украинский шоумен и военнослужащий Даниэль Салем показал последствия своих ранений на фронте. В его Instagram появились кадры из кареты скорой помощи.
Сейчас Даниэль принимает участие в шоу "Зважені та щасливі" в роли ведущего. После съемок шоумену понадобилась медицинская помощь.
Сам ведущий сначала пошутил, что его состояние — это последствия участия в шоу, но позже раскрыл правду: о себе напомнили старые ранения. После того как Салему поставили капельницу, он продолжил съемки.
"Проект здесь ни при чем. На самом деле это моя личная штука, связанная с повреждением нерва из-за ранения, и сейчас оно воспаляется, когда резкие перепады погоды", — раскрыл Даниэль.
Ранее шоумен рассказывал, что служба в рядах ВСУ значительно подорвала его здоровье. Салем потерял слух на одно ухо, серьезно травмировал спину и получил трещину в лопатке. Даниэль до сих пор испытывает сильные боли из-за повреждений нервов.
О персоне: Даниэль Салем
Даниэль Салем - украинский ресторатор, шоумен, телеведущий, актер. Был ведущим проектов "Кохання на виживання", "Хулігани", "Зірковий шлях"; принимал участие в шоу "Танці з зірками-6" и "Голос країни-10". С начала полномасштабной войны защищает Украину от оккупантов. Служил в составе спецподразделения авиаразведки, сейчас - в разведывательно-диверсионном подразделении "12 друзей Оушена" (позывной "Сойер"). Был ранен и контужен.
