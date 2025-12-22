"Чтобы не сглазили": холостяк Терен публично показал новую избранницу

Александр Терен рассказал про свои отношения.

https://stars.glavred.info/chtoby-ne-sglazili-holostyak-teren-publichno-pokazal-novuyu-izbrannicu-10726118.html Ссылка скопирована

Александр Терен - отношения / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Александр Терен

Вы узнаете:

Александр Терен вывел в свет новую девушку

Как она выглядит

Бывший главный герой романтического реалити "Холостяк-13" Александр "Терен" Будько впервые вышел в свет вместе со своей новой девушкой. Как сообщает blik.ua, пара посетила концерт Alyona Alyona во Дворце спорта.

Александр пообщался с журналистами о своих отношениях. Он подчеркнул, что не скрывал их, просто не разглашал публично сам факт их существования. Тем не менее Холостяк решился впервые выйти с возлюбленной в свет, тем самым раскрыв свои чувства для поклонников.

видео дня

Александр Терен - личная жизнь / фото: instagram.com, Александр Терен

"В таком месте — впервые. Публично я не скрываю, где гуляю, куда прихожу. А в таком медийном поле, наверное, да. Не знаю, могу ли что-то говорить. Не знаю даже, как правильно представить", — признался Терен.

Также ветеран трогательно заговорил о чувствах к своей избраннице. Он отметил, что очень ценит ее поддержку.

"Моя спутница теперь в этой жизни, которая мне очень импонирует. Как человек, как женщина. С которой очень приятно проводить время, которая поддерживает меня во многих вещах. Надеюсь, что так дальше и будет", — поделился Александр.

Как выглядит девушка Александра Терена / фото: blik.ua

В то же время Холостяк отказался делиться какой-либо информацией о своей избраннице.

"Это как с детьми. Пока смайлик, чтобы не сглазили", — пошутил он.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что в британской монархии подходит время смены поколений — дети принца Уильяма готовятся перенимать главные роли в королевской семье. Принцессу Шарлотту уже готовят к ее будущим обязательствам перед короной.

Также Оля Цибульская призналась, что после начала полномасштабного вторжения ее отношения с мужем претерпели изменения. Артистка рассказала, что спит с мужем в разных комнатах. Цибульская приняла такое решение после одного из обстрелов, во время которого в панике бежала в комнату сына.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Александр "Терен" Будько Александру Будько 28 лет. 24 февраля 2022 года он пошел добровольцем защищать страну. Через полгода стал командиром взвода 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь" с позывным "Терен". Тяжелое ранение, потеря обеих конечностей, протезирование и сложная реабилитация не остановили Терена на пути к своим мечтам. По данным СТБ, мужчина ведет активный образ жизни, занимается развитием инклюзии в Украине и оказывает помощь в социализации ветеранов по возвращению с фронта. Это одни из целей деятельности Терена. Призер международных соревнований "Игры Непокоренных". Соавтор и ведущий YouTube-проекта "Отвал ног или All инклюзив". Автор линейки лимитированных украшений "Цвет Терена" и соавтор дроп футболок "Железные люди". Он плясал с балетом на сцене в Калифорнии. Ему аплодировали Канны. О нем сняли фильм Первый ряд (Front Row), продюсером которого выступила американская звезда Сара Джессика Паркер.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред