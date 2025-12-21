Спят в разных комнатах: отношения Оли Цибульской с мужем серьезно изменились

Жизнь певицы с мужем поменялась во время полномасштабной войны

Оля Цибульская - отношения с мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Оля Цибульская

Оля Цибульская рассказала про перемены в личной жизни

Почему супруги спят в разных комнатах

Украинская певица Оля Цибульская призналась, что после начала полномасштабного вторжения ее отношения с мужем претерпели изменения. В программе "Ближче до зірок" артистка рассказала, что спит с мужем в разных комнатах.

Цибульская приняла такое решение после одного из обстрелов, во время которого в панике бежала в комнату сына.

Оля Цибульская - личная жизнь / скрин из видео

"Я сплю с сыном, потому что был прецедент, когда сначала были взрывы, а потом тревога. И я летела с третьего этажа в спальню Нестора и упала с лестницы. Была вся в синяках. И Нестор тогда испугался", — вспомнила певица.

Оля также поделилась, что приходит в комнату к мужу, чтобы рассказать, как прошел день, и пожаловаться на тех, кто ее обижал. Это превратилось в своеобразное свидание для пары.

Оля Цибульская с мужем и сыном / фото: instagram.com, Оля Цибульская

"Иногда хожу просто выговориться, какие все плохие вокруг, какая я хорошая. И он говорит: "Ну, аминь". И мне становится легче. Вот вчера примерно так и было. Я приехала, пожаловалась на всех, он меня просто посадил на руки и послушал. Когда Нестор заснул, я хожу к нему в спальню, он меня зовет на свидание и можем говорить так до утра", — рассказала Цибульская.

О персоне: Оля Цибульская Оля Цибульская - украинская певица, ведущая (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерша. Победительница первого сезона украинской "Фабрики звезд" (была в дуэте Опасные связи с Александром Бодянским). Автор творческий спецпроектов "МЖ", "Самые поющие новости", "#безпарОЛЯ".

