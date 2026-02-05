Николь Кидман выиграла у экс-мужа важную "битву": актриса покидает США

Благодаря недавнему решению суда Николь Кидман может вернуться в родную Австралию.

Голливудская актриса Николь Кидман после развода с музыкантом Китом Урбаном получила существенное преимущество в опеке над их дочерьми. Об этом пишет Radar Online со ссылкой на инсайдеров.

Отмечается, что соответствующее решение суда позволяет беспрепятственно вернуться в родную Австралию. По условиям родительского плана, 17-летняя Сандей Роуз и 15-летняя Фейт Маргарет проведут большую часть года с матерью - 306 дней, и только 59 дней с отцом.

Во время брака актриса оставалась в Нэшвилле из-за карьеры Кита Урбана, но теперь у нее нет причин оставаться в США. По данным инсайдера, сначала она планировала поселиться в Португалии, но после последней поездки домой на праздники почувствовала сильное влечение к Австралии. Дочки поддерживают маму в этом решении.

В свою очередь Кит Урбан переживает из-за перспективы, что дочери проведут большую часть года в Австралии, и считает это "худшим сценарием" после развода. Кроме того, певец начал сомневаться в своем решении развестись с Кидман после 19 лет брака.

"Будет очень трудно, если его дети будут так далеко. Ему также будет нелегко смириться с переездом Николь на другой конец света. В любом случае, это худший сценарий для него", - говорится в сообщении.

Развод Николь Кидман и Кита Урбана

В октябре 2025 года австралийская актриса Николь Кидман подала на развод с кантри-певцом Китом Урбаном после 19 лет вместе. Никто не догадывался о проблемах в их семье, ведь еще в июне Николь поздравляла мужа с годовщиной. Не подозревала об этом, похоже, и сама Кидман - по слухам их брак распался из-за новой женщины в жизни Урбана.

В начале января завершился бракоразводный процесс между актрисой Николь Кидман и кантри-певцом Китом Урбаном. Пара не разглашает причины расставания, но в близком окружении артистов говорят, что 19-летний брак закончился из-за новой женщины в жизни Урбана.

