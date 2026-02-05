Укр
Звезда "Индианы Джонса" и "Звездных войн" заговорил о конце карьеры

Анна Подгорная
5 февраля 2026, 20:53
Харрисон Форд удивил фанатов.
Хррисон Форд
Харрисон Форд сейчас - что говорит актер о завершении карьеры / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • Харрисон Форд прокомментировал свою работу в сериале "Терапия"
  • Звезда рассказал о его влиянии на собственную карьеру

Карьера американского актера и продюсера Харрисона Форда длится уже шестьдесят лет, а его творческое наследие насчитывает более 85 ролей, включая серию фильмов "Индиана Джонс" и "Звездные войны".

С 2023 года Форд исполняет одну из ведущих ролей в комедийно-драматическом сериале "Терапия" ("Shrinking"), который высоко оценивают и кинокритики, и телезрители. Успех "Терапии" заставил актера задуматься о завершении кинокарьеры.

видео дня

Во время недавней пресс-конференции Харрисон Форд, который играет в сериале больного Паркинсоном психотерапевта, отметил, что работа, которую проделывает команда вдохновляет его настолько, что он считал бы "Терапию" достойным для себя завершающим аккордом.

"Работа, которую мы можем выполнять, впечатляет, учитывая инструменты, с которыми мы работаем, и идею, лежащую в основе этого сериала. И если бы все это было здесь, этого было бы достаточно. Это что-то особенное, что действительно поддерживает меня и дает ощущение ценности и важности того, что мы делаем. Я ищу это в своей жизни и рад, что нашел это здесь", - цитирует актера издание Hollywood Reporter.

Харрисон Форд
Харрисон Форд в сериале "Терапия" / фото: imdb.com

О персоне: Харрисон Форд

Харрисон Форд - американский актер, продюсер. Обладатель премий "Сатурн" (1982, 1996, 2016) и "Золотой глобус" (2002), "Почетной Золотой пальмовой ветви" (2023), а также именной звезды на голливудской Аллее славы. Наиболее известен ролями Хана Соло в серии фильмов "Звездные войны", Индианы Джонса в одноименной медиафраншизе и Рика Декарда в дилогии "Бегущий по лезвию".

