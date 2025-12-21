Скрывала два года: известная блогерка сообщила о мобилизации в ВСУ

Ведущая известного YouTube-шоу "Ебаут" скрывала свое решение два года.

Нати Гресько мобилизировалась / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Нати Гресько

Вы узнаете:

Нати Гресько мобилизовалась

Где она служит

Известная украинская блогерка Нати Гресько сообщила о том, что вступила в ряды Вооруженных сил Украины. О своем решении она рассказала в интервью Эмме Антонюк.

Гресько не сообщала о мобилизации публично почти два года. В начале полномасштабного вторжения блогерка жила за границей и помогала соотечественникам дистанционно, однако позже почувствовала, что этого недостаточно. Решение было не спонтанным: сначала Нати вернулась в Украину и присоединилась к одному из военных проектов, а затем вступила в ряды ВСУ.

Нати Гресько - интервью / фото: instagram.com, Нати Гресько

"Я служу с января 2024 года. Получается, в январе будет уже два года. Нигде и никогда об этом не говорила, потому что как-то не чувствовала и не видела необходимости в этом. А сейчас решила, что это может полезно сработать на службу", — рассказала она.

Сейчас блогерка служит в 28-й отдельной механизированной бригаде. Нати сознательно выбрала подразделение, которое недостаточно заметно в публичном пространстве, чтобы освещать его деятельность по защите Украины от российских захватчиков.

Нати Гресько - Ебаут / фото: instagram.com, Нати Гресько

"Я специально выбрала эту бригаду, потому что она, как мне кажется, несправедливо и недостаточно представлена в медиапространстве", — отметила Гресько.

