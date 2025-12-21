"Появились эти женщины": раскрыта причина разрыва Билык и Никитина

Евгений Рыбчинский рассказал, почему творческий союз распался.

Ирина Билык и Юрий Никитин / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ирина Билык, Юрий Никитин

Евгений Рыбчинский в интервью заговорил про тандем Билык и Никитина

Почему закончился их творческий союз

Украинский поэт и композитор Евгений Рыбчинский раскрыл интересные обстоятельства сотрудничества известной певицы Ирины Билык и продюсера Юрия Никитина. В интервью "Наодинці" он утверждает, что причиной распада творческого тандема стала ревность.

По словам Рыбчинского, продюсер сделал первый шаг к разладу в отношениях с Билык, взяв под свое крыло группы NikitA и ARMIA. Со стороны певицы началась ревность к новым артисткам.

"Между артистами есть ревность. Если бы Юрий Никитин не взял там NikitA, Армию и так далее, то он бы сохранил Билык", — пояснил Евгений.

Ирина Билык - личная жизнь / фото: instagram.com, Ирина Билык

Композитор подчеркнул, что у Ирины не было претензий к сотрудничеству Никитина с другими коллегами по сцене, в том числе с Андреем Данилко. Билык не смогла смириться именно с появлением конкуренток.

"А когда появились эти женщины, то она не смогла это пережить. И отношения, конечно, разошлись", — подытожил Рыбчинский.

Ирина Билык и Юрий Никитин расстались / фото: instagram.com, Ирина Билык

Ирина Билык и Юрий Никитин — отношения

Знакомство пары состоялось в 1993 году на фестивале "Нова". Пара прожила в фактическом (гражданском) браке около восьми лет. Именно в этот период под руководством Никитина Билык стала главной суперзвездой страны. Несмотря на то что романтические отношения закончились, им удалось совершить редкое для шоу-бизнеса — остаться близкими друзьями и успешными бизнес-партнерами на десятилетия.

Ирина Билык / инфографика: Главред

О персоне: Ирина Билык Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.

