"Не смогла там жить": всплыла правда о Софии Ротару

София Ротару предпочитает молчать о войне.

Заслуженный артист Украины Иван Красовский стал на защиту Софии Ротару, которая долгое время жила и работала в стране-оккупанте РФ, но в 2022 году все же поддержала родную страну.

Как заявил Красовский в комментарии для OBOZ.UA, не обязательно делать громкие заявления, чтобы любить Украину.

"София Ротару всегда была осторожной личностью. Она не выступает для кого-то и столько сделала для культуры, что, возможно, имеет право молчать", - сказал Иван.

Также он рассекретил, где находится София Михайловна.

"Я знаю, что София Ротару в Украине, потому что общаюсь с ее другом, который живет в США. Она пробыла в Италии, кажется, два года, но не смогла там жить", - добавил артист.

Позиция Софии Ротару

Еще в начале полномасштабной войны в Украине София Ротару в своих соцсетях поддержала Украину и показала свою позицию. Но артистка теперь ведет непубличный образ жизни и совсем не выступает на сцене, также она оборвала все связи с РФ.

Отметим, как сообщал Главред, Дмитрий Гордон показал архивный снимок с певицей Софией Ротару. На черно-белом фото журналист стоял под руку с певицей, которая поразила прической, оказывается, тогда Ротару носила короткие волосы с начесом и выглядела иначе.

А также София Ротару ранее угощала артистов страны-террориста РФ жаренной картошкой. Как рассказал российский продюсер Сергей Лавров пропагандистским росСМИ, певица готовила не только простые угощения, но и наливала виски.

О персоне: София Ротару София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".





