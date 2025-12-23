Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Настоящая": Ксения Мишина похвасталась беременностью

Анна Подгорная
23 декабря 2025, 21:43
139
Для поклонников стало неожиданностью увидеть Мишину с округлившимися формами.
Ксения Мишина
Ксения Мишина беременность - как выглядела актриса во время беременности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/misha.k.ua

Вкратце:

  • Ксения Мишина показала кадры времен своей беременности
  • Сейчас ее сыну 13 лет

Украинская актриса Ксения Мишина стала мамой в 2012 году. Сына Платона она растит сама.

Сейчас артистка учится мириться с переменами в подростке, и в этом ей, похоже, помогают теплые воспоминания о том времени, когда она только носила мальчика под сердцем. В своем блоге в Instagram Мишина поделилась кадрами с памятной фотосессии, которая была снята на последних сроках ее беременности.

видео дня

В комментариях поклонники Ксении отмечают ее цветущий вид и женственную фигуру. "Исторический документ. Наслаждайтесь", - подписала кадры актриса.

Ксения Мишина
Ксения Мишина беременность - как выглядела актриса во время беременности / фото: instagram.com/misha.k.ua
Ксения Мишина
Ксения Мишина беременность - как выглядела актриса во время беременности / фото: instagram.com/misha.k.ua
Ксения Мишина
Ксения Мишина беременность - как выглядела актриса во время беременности / фото: instagram.com/misha.k.ua

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что олимпийская чемпионка Ярослава Магучих на фоне слухов о проблемах в отношениях с женихом дала неожиданный комментарий об их свадьбе.

Также украинская певица Алина Гросу сделала признание после слухов о беременности. Недавно в Сети появились фото девушки, похожей на артистку, с заметно округлым животиком.

Читайте также:

О персоне: Ксения Мишина

Ксения Мишина - украинская актриса и телеведущая. Самые известные работы: Камилла в сериале "Спокуса" и Лидия Шефер в "Крепостной". Была главной героиней первого сезона романтического реалити-шоу "Холостячка" (2020). Победительница проекта "Танці з зірками-6".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса Ксения Мишина
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Смертельная авиакатастрофа: самолет с высшим военным командованием Ливии разбился под Анкарой

Смертельная авиакатастрофа: самолет с высшим военным командованием Ливии разбился под Анкарой

22:28Мир
Много огня и выбитые окна: в Чернигове РФ ударила дроном по многоэтажке

Много огня и выбитые окна: в Чернигове РФ ударила дроном по многоэтажке

21:57Украина
Взорван уникальный самолет РФ – "морской шпион": детали мощного удара СБУ

Взорван уникальный самолет РФ – "морской шпион": детали мощного удара СБУ

20:58Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 23 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Для здоровья кишечника: ученые назвали напиток, который стоит пить ежедневно

Для здоровья кишечника: ученые назвали напиток, который стоит пить ежедневно

Китайский гороскоп на завтра 24 декабря: Лошадям - обиды, Свиньям - беспокойство

Китайский гороскоп на завтра 24 декабря: Лошадям - обиды, Свиньям - беспокойство

Отключение света в Украине — графики на 23 декабря (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 23 декабря (обновляется)

РФ подняла "ТУшки" и вывела носители "Калибров" в море: когда ожидать пукс ракет

РФ подняла "ТУшки" и вывела носители "Калибров" в море: когда ожидать пукс ракет

Последние новости

22:55

Пенсия под угрозой: в ПФУ предупредили о потере стажа и дали важный совет

22:55

Шовковский определился с приоритетами после отставки: что известно

22:38

"Радость не отменяет печаль": жена Уиллиса раскрыла детали Рождества с больным деменцией актером

22:28

Смертельная авиакатастрофа: самолет с высшим военным командованием Ливии разбился под Анкарой

21:57

Много огня и выбитые окна: в Чернигове РФ ударила дроном по многоэтажке

Когда ждать завершения войны в Украине: важный прогноз на 2026 годКогда ждать завершения войны в Украине: важный прогноз на 2026 год
21:51

Не будет успеха: Андре Тан назвал цвета, в которых нельзя встречать 2026 год

21:43

"Настоящая": Ксения Мишина похвасталась беременностью

21:39

Отключение света для Днепропетровщине: ДТЭК вводит длительные ограничения на 24 декабряФото

21:25

Графики отключений света для Киева и области: ДТЭК вводит ограничения на 24 декабряФото

Реклама
21:09

"Погибла соседка": известный ведущий рассказал о ночном обстреле Киева

21:02

Стало известно, почему король Чарльз не хочет передавать трон: дело в Уильяме

20:58

Взорван уникальный самолет РФ – "морской шпион": детали мощного удара СБУВидео

20:34

Существует вероятность нового удара по Украине в ближайшее время - что известно

20:33

Стоит есть каждый день: назван продукт, который улучшает работу иммунной системы

20:32

Саркофаг ЧАЭС может обвалиться в случае нового удара россиян - директор станции

19:51

Завершение войны: в ГУР назвали вероятные сроки и раскрыли главное условие

19:20

Святвечер без света: где не будет электроэнергии в среду, 24 декабря

19:10

РФ готовит новую атаку на Украину: что задумали оккупантымнение

19:09

Головоломка для супер сообразительных: найдите число 623 всего за 32 секунды

18:49

Есть раненые и "прилеты": россияне нанесли удар по предприятию на Полтавщине

Реклама
18:36

Силы обороны вышли из одного из городов в Донецкой области - Генштаб

18:28

РФ может сузить фронт для нового удара: генерал об угрозе для крупных городовВидео

18:24

Можно ли пить алкоголь на Святвечер: священник удивил ответомВидео

18:21

Гороскоп на завтра 24 декабря: Стрельцам - счастье, Водолеям - большая прибыль

18:08

Евро стремительно растет, а доллар подешевел: новый курс валют на 24 декабря

18:06

"Он подавал знаки с того света": россияне убили молодого военного ФилиповаЭксклюзив

17:40

Людей спасло чудо: "Флеш" назвал новую опасность российских атак

17:25

Будет манить удачу весь 2026 год: какой ваш счастливый цвет по дате рождения

17:15

Массированная атака РФ 23 декабря: эксперт раскрыл стратегическую цель ударов по энергетике

17:12

Базовый гардероб на зиму: какие свитера добавят образу модную изюминкуВидео

16:54

Без заморочек: рецепт божественного десерта из двух ингредиентов за 10 минут

16:54

Гороскоп на сегодня 23 декабря: Львам - приятные моменты, Скорпионам - ссора

16:30

Гениальный приём взорвал Сеть: нержавейка сияет и холодильник выглядит как новыйВидео

16:26

Придется заплатить 55 000 гривен: водителей массово штрафуют за "лишнюю" одежду

16:22

Поздравления с Рождеством: теплые слова и красивые картинки

16:14

"Должны были": кто отказался от участия в "Танцах со звездами"

16:07

Мощно отработали F-16: в ВС назвали особенность отражения ночной атаки РФ

16:06

Повышение тарифов на воду в Украине: в правительстве сделали важное заявление

15:56

"Была погоня за карьерой": Педан признался, почему не работает на Рождество

15:45

Королевский салат на новогодний стол - идеальное сочетание всех ингредиентовВидео

Реклама
15:43

В жизни трех знаков зодиака заканчивается "черная полоса": проблемы позади

15:37

Не нужно "ухаживать" за девушкой - украинский вариант русского словаВидео

15:29

Оставлять грязную посуду на ночь категорически нельзя: чем грозит такая привычка

15:18

Кирилл Буданов является политиком нового типа, - Forbes

15:14

Украина может пойти на территориальные уступки: в Германии назвали условие

15:14

Пять пород собак, которые безмуно любят своего хозяина

15:12

Активисты Stop Odrex сообщили о блокировке работы сайта после жалоб клиники

15:09

Предательница Повалий приватно выступила для Путина — как это было

15:04

В деле против экс-главы ГСА задействовали агента НАБУ с гражданством России, который сидел за мошенничество, - Сальников

14:47

Возвращение Танцев со звездами и особый эфир ТСН: что покажет 1+1 Украина в рождественско-новогодний период

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять