"Настоящая": Ксения Мишина похвасталась беременностью

Для поклонников стало неожиданностью увидеть Мишину с округлившимися формами.

Ксения Мишина беременность - как выглядела актриса во время беременности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксения Мишина показала кадры времен своей беременности

Сейчас ее сыну 13 лет

Украинская актриса Ксения Мишина стала мамой в 2012 году. Сына Платона она растит сама.

Сейчас артистка учится мириться с переменами в подростке, и в этом ей, похоже, помогают теплые воспоминания о том времени, когда она только носила мальчика под сердцем. В своем блоге в Instagram Мишина поделилась кадрами с памятной фотосессии, которая была снята на последних сроках ее беременности.

В комментариях поклонники Ксении отмечают ее цветущий вид и женственную фигуру. "Исторический документ. Наслаждайтесь", - подписала кадры актриса.

Ксения Мишина беременность - как выглядела актриса во время беременности / фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксения Мишина беременность - как выглядела актриса во время беременности / фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксения Мишина беременность - как выглядела актриса во время беременности / фото: instagram.com/misha.k.ua

О персоне: Ксения Мишина Ксения Мишина - украинская актриса и телеведущая. Самые известные работы: Камилла в сериале "Спокуса" и Лидия Шефер в "Крепостной". Была главной героиней первого сезона романтического реалити-шоу "Холостячка" (2020). Победительница проекта "Танці з зірками-6".

