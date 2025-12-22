Укр
"Втроем": Алина Гросу сделала признание после слухов о беременности

Элина Чигис
22 декабря 2025, 21:04
76
Алина Гросу продолжает интриговать поклонников своими заявлениями.
Алина Гросу
Алина Гросу готовится к праздникам / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алина Гросу

Кратко:

  • Алина Гросу показалась возле елки
  • Как она проведет праздники

Украинская известная певица Алина Гросу, которая скрывает своего мужа, подогревает разговоры о своей беременности.

Отметим, недавно появились слухи о том, что Алина беременна, ведь в Сети появилось фото беременной девушки, которая очень похожа на певицу. Команда Гросу все же отказалась комментировать слухи.

видео дня

На своей странице в соцсетях Алина опубликовала кадры на фоне новогодней елки и рассказала, какие у нее планы на праздники. Оказалось, артистка будет проводить их "втроем".

"Будете ли встречать праздники? С кем? Мы после работы, только втроем: муж, я и Несси", — написала Алина. Кстати, Несси – это любимая собачка певицы.

Алина Гросу
Алина Гросу / фото: скрин instagram.com, Алина Гросу

Личная жизнь Алины Гросу

Алина Гросу долгое время скрывала, что вышла замуж, а также не показывала лицо избранника. Все же стало известно, что муж певицы – российский актер Роман Полянский, с которым она встречалась еще до полномасштабной войны в Украине.

Алина Гросу на концерте
Алина Гросу на концерте / фото: instagram.com, Алина Гросу
Алина Гросу инфографика
Алина Гросу инфографика / Инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред, певец Олег Винник, который сбежал жить в Германию в начале полномасштабной войны в Украине, рассказал, что планирует приехать в Украину. Беглец отметил, что его не зовут в Украину.

А также актер Андрей Фединчик, который недавно уволился из ВСУ, рассказал о разводе с актрисой Наталкой Денисенко и как узнал о ее измене. В интервью Алине Доротюк Фединчик признался, что хотел сберечь семью.

О персоне: Алина Гросу

Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.
Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.
Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.

