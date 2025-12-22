"Втроем": Алина Гросу сделала признание после слухов о беременности

Кратко:
- Алина Гросу показалась возле елки
- Как она проведет праздники
Украинская известная певица Алина Гросу, которая скрывает своего мужа, подогревает разговоры о своей беременности.
Отметим, недавно появились слухи о том, что Алина беременна, ведь в Сети появилось фото беременной девушки, которая очень похожа на певицу. Команда Гросу все же отказалась комментировать слухи.
На своей странице в соцсетях Алина опубликовала кадры на фоне новогодней елки и рассказала, какие у нее планы на праздники. Оказалось, артистка будет проводить их "втроем".
"Будете ли встречать праздники? С кем? Мы после работы, только втроем: муж, я и Несси", — написала Алина. Кстати, Несси – это любимая собачка певицы.
Личная жизнь Алины Гросу
Алина Гросу долгое время скрывала, что вышла замуж, а также не показывала лицо избранника. Все же стало известно, что муж певицы – российский актер Роман Полянский, с которым она встречалась еще до полномасштабной войны в Украине.
О персоне: Алина Гросу
Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.
Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.
Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.
