У легендарного американского певца обнаружили онкологию

Анна Подгорная
24 декабря 2025, 01:30
82-летний Барри Манилоу сделал официальное заявление о своей болезни.
Барри Манилоу
Барри Манилоу рак - что известно о болезни певца / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • У Барри Манилоу рак
  • Исполнитель прокомментировал свой диагноз и рассказал о предстоящей операции

Американский эстрадный певец Барри Манилоу огорошил поклонников заявлением: ближайшие концерты 82-летний артист отменяет из-за непростого диагноза - рака легких. В своем блоге в Instagram исполнитель "Copacabana" раскрыл детали болезни.

Последние полтора месяца Манилоу страдал от бронхита. Во время лечения на МРТ врачи обнаружили пятно на его левом легком, которое после анализов оказалось опухолью. Теперь исполнителю предстоит операция.

Однако певец заверил: болезнь обнаружили на ранней стадии, поэтому волноваться не о чем. "Врачи не считают, что опухоль будет распространяться, и я прохожу все анализы, чтобы подтвердить их диагноз. Никакой химиотерапии, никакой радиации", - отмечает Барри Манилоу. После операции будет месяц реабилитации, и уже в феврале артист планирует вернуться на сцену.

Барри Манилоу диагностировали рак
Барри Манилоу диагностировали рак / фото: instagram.com/barrymanilowofficial
Барри Манилоу диагностировали рак
Барри Манилоу диагностировали рак / фото: instagram.com/barrymanilowofficial

Ранее Главред рассказывал, что Шер готовится "завязать узелок" с младшим на 40 лет бойфрендом. Свадьбу певица планирует весной - к своему 80-летнему юбилею.

Также стало известно, что звезда "Секса в большом городе", 69-летняя англо-канадская актриса Ким Кэттролл, вышла замуж. Это четвертый брак "Саманты Джонс".

