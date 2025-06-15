Вы узнаете:
- София Ротару никогда не страдала звездной болезнью
- Как она общалась с российскими коллегами
Украинская известная певица София Ротару, которая много лет жила и работала в стране-оккупанте РФ, но в 2022 году все же поддержала родную страну, ранее угощала артистов страны-террориста жаренной картошкой.
Как рассказал российский продюсер Сергей Лавров пропагандистским росСМИ, певица готовила не только простые угощения, но и наливала виски.
"Приходишь к ней домой, она говорит: "Я картошку пожарила", отвечаю: "Спасибо, я не голоден". А она: "Что, народная артистка Советского Союза тебе каждый день картошку жарит?". Напряжение снято, выпили вискаря 50 грамм и все поехало", — поделился путинист.
Также он отметил, что артистка всегда удачно шутила, хотя иногда и достаточно жестко.
Напомним, как заверяет родная сестра Софии Ротару – певица Аурика Ротару – артистка живет в своем доме под Киевом и прекратила общение с российскими друзьями.
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София Ротару - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, ранее сестра Софии Ротару рассказала, как часто видится с артисткой и что она сейчас находится в Киеве. Информацию об артистке подтвердили и украинские блогеры в Сети, которые обсуждали в фанатских группах двух певиц.
А также София Ротару поздравила свою внучку Соню Евдокименко с днем рождения. Отметим, сейчас Соня живет в США и встречается с миллиардером Максом Лернером, о романе стало известно совсем недавно из соцсетей Евдокименко.
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Кто такая София Ротару?
София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".
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