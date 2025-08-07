Укр
"Страдания и не принятия": Анатолий Анатолич серьезно травмировался

Элина Чигис
7 августа 2025, 13:35
Анатолий Анатолич рассказал, как он травмировался.
Анатолий Анатолич
Анатолий Анатолич - травма / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анатолий Анатолич

Вы узнаете:

  • Анатолий Анатолич сломал два пальца на ноге
  • Как это произошло

Украинский известный ведущий Анатолий Анатолич травмировал ногу, поэтому ему пришлось кардинально поменять свои планы.

На своей странице в Instagram ведущий уточнил, что впервые в жизни сломал два пальца на ноге во время футбола.

видео дня

"В это сложно поверить, но это первый настоящий перелом в моей жизни. Я не радуюсь, что это произошло в 40. Сам виноват. Сломал мне два пальца соперник на поле, и он был неправ, потому что нарушал правила. Но это спорт, и такое случается. Это не ранение и не травма, во время спасения человека, поэтому ничего героического. Просто тупой перелом двух пальцев", - рассказал Анатолич.

Анатолий Анатолич травмировался
Анатолий Анатолич травмировался / фото: скрин instagram.com, Анатолий Анатолич

Он поделился, что ничего страшного не произошло, но ему обидно, что случилось такое, ведь имел много планов.

Анатолий Анатолич с женой
Анатолий Анатолич с женой / фото: instagram.com, Анатолий Анатолич

"Пару месяцев я вне своего графика. Очень больно это понимать, что все планы и мой очень активный образ жизни идут наперекосяк. Да, мне многие пишут, что это вселенная дала сигнал притормозить, отдохнуть. Но, честно, я не хотел тормозить и отдыхать. И сейчас у меня стадия страдания и не принятия этого временного состояния. Бег - огромная часть моей жизни. И сейчас я сам у себя его забрал. Очень злюсь на себя из-за этого. Пару дней надо, чтобы принять это, потому что на самом деле это такие мелочи и просто неудобства, а не трагедия, для меня как человека. Костыли, гипс, душ в пакете на ноге, передвижение в разы медленнее моего обычного темпа - неудобно, но временно", - добавил Анатолий.

О персоне: Анатолий Анатолич

Анатолий Анатолич (настоящее имя - Анатолий Анатольевич Яцечко) - украинский радиоведущий, шоумен, ведущий программ "Завтрак с 1+1", "Голос страны", YouTube-канала "Зе Интервьюер", утреннего шоу "Ранок з Україною" и др., сообщает Википедия.

08:10

Секретная дочь Путина: что о ней известномнение

08:10

Карта Deep State онлайн за 7 августа: что происходит на фронте (обновляется)

