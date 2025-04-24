"Есть свои приколы": Анатолий Анатолич рассказал о задержке речи 3-летнего сына

Анатолич признался, почему "не парится" по этому поводу.

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Анатолий Анатолич дети - ведущий рассказал о сыне / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Вкратце:

Младший ребенок Анатолия Анатолича и Юлы посещает логопеда из-за задержки речевого развития

Шоумен рассказал, что в семье не делают трагедии из этой проблемы

Украинский ведущий Анатолий Анатолич (Анатолий Яцечко) и его жена, пиарщица Юла (Юлия Бойко), воспитывают троих детей - 14-летнюю Алису, 12-летнюю Лолиту и 3-летнего Нила. В прошлом году Юла призналась, что ее с Анатоличем сын пока не разговаривает из-за задержки речевого развития.

Недавно в интервью для Люкс ФМ нарушение у мальчика прокомментировал сам шоумен. Он отметил, что не видит большой проблемы в том, что Нил пока говорит лишь отдельные фразы.

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Анатолий Анатолич рассказал, что мальчик, который говорит отдельные слова и фразы, делает это исключительно по своему желанию, что, по мнению ведущего, не так уж и странно. В семье к этому вопросу все относятся абсолютно спокойно.

Анатолий Анатолич дети - ведущий рассказал о сыне / Скриншот YouTube

Конечно, речевое развитие Нила не пустили на самотек - Юла водит мальчика на занятия со специалистами, и работает над его проблемой дома. "У него очень классное чувство юмора. У нас есть свои приколы. Я совершенно не парюсь. Я, кажется, позже начал говорить. У меня нет по этому поводу переживаний. Тестами занимается жена, а у меня другой подход к этому", - поделился Анатолий Анатолич.

Анатолий Анатолич дети - ведущий рассказал о сыне / instagram.com/anatoliyanatolich

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Кто такой Анатолий Анатолич? Анатолий Анатолич (настоящее имя - Анатолий Анатольевич Яцечко) - украинский радиоведущий, шоумен, ведущий программ "Завтрак с 1+1", "Голос страны", YouTube-канала "Зе Интервьюер", утреннего шоу "Ранок з Україною" и др., сообщает Википедия.

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