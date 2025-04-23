Цымбалюк отреагировал на слухи про роман с известной певицей и возможное отцовство

Тарас Цымбалюк высказал своею версию событий.

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Роман Тараса Цымбалюка и СолоХи - актер прокомментировал слухи / коллаж: Главред, фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Кратко:

Тарасу Цымбалюку и СолоХе приписывали роман

Актер выразил свое мнение по этому поводу

Украинский актер Тарас Цымбалюк стал участником пикантного скандала - источник из театральных кругов сообщил Униан, что он и его партнерша по спектаклю "Наші Кайдаші", певица СолоХа, якобы завели роман. Сейчас артистка беременна третьим ребенком, и вероятное отцовство приписывают именно Цымбалюку.

Представитель СолоХи официально комментировать слухи отказался, но косвенно их опроверг. Теперь свое мнение по этому поводу высказал сам актер.

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В своем блоге в Instsgram он опубликовал ролик, в котором связал повышенный интерес к его личной жизни с его будущим участием в романтическом реалити-шоу "Холостяк". Цымбалюк отметил, что активность на площадках вроде TikTok, связанная с его именем, ему по душе, а вот сплетни удивляют.

"Тебе приписывают романы абсолютно со всеми женщинами, которые появляются в кадре, на сцене, просто рядом. И мое любимое: просто какие-то [люди] разгоняют новость, что актриса или певица, которую я видел один раз в своей жизни на репетиции, где я, собственно, с ней и познакомился, от тебя беременна. Ну все, верю. Действительно, видимо я все-таки "холостяк", - размышляет актер.

Роман Тараса Цымбалюка и СолоХи - актер прокомментировал слухи / instagram.com/taras.tsymbaliuk

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Кто такой Тарас Цымбалюк? Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

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