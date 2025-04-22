Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

СолоХа беременна от Тараса Цымбалюка: представитель певицы отреагировал на слухи

Анна Подгорная
22 апреля 2025, 21:37
773
Роман Балашовой и Цымбалюка активно обсуждают в Сети.
СолоХа, Тарас Цымбалюк
Роман Тараса Цымбалюка и СолоХи - у певицы ответили на слухи / коллаж: Главред, фото: instagram.com/soloha_official

Кратко:

  • В Сети появились слухи о том, что Цымбалюк впервые станет отцом
  • Мама - СолоХа, которая сейчас беременна третьим ребенком
  • Директор певица отреагировал на слухи про роман артистов

В марте украинская певица СолоХа (Тереза Балашова) объявила о третьей беременности. Отцовство приписывают не мужу артистки, а ее коллеге по пьесе "Наші Кайдаші" - актеру Тарасу Цымбалюку. Источник из театральных кругов сообщил Униан, что между артистами на репетициях якобы закрутился бурный роман.

Пикантные слухи об отношениях Балашовой и Цымбалюка быстро разлетелись по Сети. Сами артисты инсайдерский "слив" не комментируют, но журналисты ТСН связались с директором СолоХи.

видео дня

На прямой вопрос про роман и вероятное отцовство Цымбалюка представитель певицы отвечать не стал. Тогда Балашову позвали на интервью для проекта "Наодинці", но при условии, что слухи правдивы. Директор СолоХи отказался, тем самым косвенно опровергнув сплетню про роман артистов.

"Какой бы ни был ответ - это заставит всех пересмотреть интервью. Если СолоХа не в формате именно этого YouTube-шоу, то сохраняйте формат. Возможно, вы бы могли пригласить СолоХу в студию в программу ЖВЛ? СолоХа там неоднократно была. СолоХа бы рассказала о премьере в театре, как сочетает беременность и активную работу и, конечно, прокомментировала громкую новость со своим коллегой", - ответил представитель артистки.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что звезда кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская попала в ДТП в центре Киева. Она раскрыла обстоятельства и назвала виновного в аварии.

Также кум Ирины Билык, украинский поэт и продюсер Евгений Рыбчинский, раскрыл правду о здоровье певицы. Из-за болезни ей пришлось перенести несколько концертов, но ее серьезность Билык предпочла скрыть.

Читайте также:

Кто такая СолоХа?

СолоХа (ранее - Тереза Франк; настоящее имя - Тереза Балашова) - украинская певица, ведущая шоу "Модная правда". Известная своими яркими образами и незаурядными клипами. Лауреат премиии "Хрустальный микрофон". Самая спортивная певица Украины (по версии Книги рекордов Украины).

Кто такой Тарас Цымбалюк?

Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса Тарас Цымбалюк
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Зеленский ответил Путину: "Смотрите, что-то мы знаем"

Зеленский ответил Путину: "Смотрите, что-то мы знаем"

21:44Политика
Путин заявил о желании остановить войну и отказаться от 4 областей Украины - FT

Путин заявил о желании остановить войну и отказаться от 4 областей Украины - FT

21:19Политика
Отказ от Крыма и НАТО, нейтральный статус ЗАЭС: Зеленский сделал громкие заявления

Отказ от Крыма и НАТО, нейтральный статус ЗАЭС: Зеленский сделал громкие заявления

20:54Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Путин вышел к Зеленскому с предложением впервые с начала войны: детали Reuters

Путин вышел к Зеленскому с предложением впервые с начала войны: детали Reuters

Гороскоп на завтра 23 апреля: Девам - безудержные развлечения, Стрельцам - прибыль

Гороскоп на завтра 23 апреля: Девам - безудержные развлечения, Стрельцам - прибыль

Что первым увидели на картинке: тест, который расскажет больше психолога

Что первым увидели на картинке: тест, который расскажет больше психолога

"Это были его личные деньги": Папа Франциск тайно помог ВСУ дронами

"Это были его личные деньги": Папа Франциск тайно помог ВСУ дронами

Одесса была под ударом Шахедов: вспыхнули пожары, пострадали люди

Одесса была под ударом Шахедов: вспыхнули пожары, пострадали люди

Последние новости

22:42

В Украине полетят вниз цены на бензин: какой будет стоимость топлива в мае

22:22

"Папика нашла": запроданка Соломко хвастается жизнью со своим престарелым мужем

22:05

Камалия показала лицо без макияжа и свой "цыганский" дом

21:45

Дали 10 дней: о чем каждый пенсионер должен сообщить ПФУ

21:44

Зеленский ответил Путину: "Смотрите, что-то мы знаем"

Признание Крыма российским откроет "ящик Пандоры", план Трампа отбросит Украину в 2015 год – ЖдановПризнание Крыма российским откроет «ящик Пандоры», план Трампа отбросит Украину в 2015 год – Жданов
21:43

В семье у Бейонсе случилось горе: что произошло

21:37

СолоХа беременна от Тараса Цымбалюка: представитель певицы отреагировал на слухи

21:31

"Все, умерла": российский продюсер "похоронил" Аллу Пугачеву

21:27

Надо ли оставлять паски, яйца и конфеты на могилах умерших: священник объяснил

Реклама
21:19

Путин заявил о желании остановить войну и отказаться от 4 областей Украины - FT

20:54

Отказ от Крыма и НАТО, нейтральный статус ЗАЭС: Зеленский сделал громкие заявления

20:34

Украинцев будут предупреждать о розыске: запущена обновленная версия Резерв+

20:31

Можно ли дарить четное количество цветов - ответ священникаВидео

20:18

США хотят заморозить войну и отдать Крым России: WP - о "мирном плане"

20:12

Цена "взлетела" в 4,5 раза: популярный в Украине овощ резко подорожал

20:12

Какие джинсы подходят на фигуру "груша": подчеркни формы и выгляди на все 100

19:56

В сфере интересов титан и уран: Кремль готовит "большие сделки" с США

19:51

Посланник Трампа Уиткофф снова едет к Путину: в Кремле назвали сроки визита

19:46

Ветеран Игорь Шепетин рассказал о главных уроках Бахмутской битвы

19:40

Дожди, грозы и туманы: какие регионы внезапно атакует непогода

Реклама
19:10

РФ устроила самый массированный налёт на Одессумнение

18:58

Доллар резко подскочил, евро обвалился после рекордного взлета: новый курс валют

18:52

Почему дорожный знак "стоп" имеет восемь углов: ответ удивит многих водителей

18:44

Светлая среда: кому молиться 23 апреля за здоровье военнослужащих

18:26

"Более 100 тысяч тонн вооружения": что хранилось на огромном арсенале РФ

18:20

Где 3 отличия между парнями: только остроглазые гении угадают за 30 секунд

18:12

Пикник влетит в копеечку: в Украине стремительно взлетели цены на популярный продукт

17:59

Результат поразит: рецепт средства, которое отбелит пластиковый подоконникВидео

17:55

Вражеские удары по Украине: Зеленский жестко высказался о перемирииФото

17:53

Жена Тараса Тополи призналась, готова ли стать первой леди Украины

17:51

У Трампа огромная зависимость от Путина, он жестко стоит на позициях РФ - Жданов

17:12

Будет ли прорыв к 9 мая: эксперт назвал настоящую цель РФ

17:09

Одно средство отбелит унитаз до блеска: как справиться с налетом и грязью за 15 минут

17:03

На военном арсенале во Владимирской области РФ гремят взрывы - детали

16:58

Светлая среда после Пасхи: чем нужно умыться, чтобы быть красивым и здоровым

16:54

Не просто буквы: что означает надпись YKK на застежках-молниях

16:51

Украинцам урезали выплаты: в Минсоцполитики назвали новую максимальную пенсию

16:37

Двое детей осиротели: на фронте погибла активистка Анастасия Ефимова

16:15

Сорняк в саду исчезнет навсегда: хитрость, которую знают только опытные садоводы

16:02

Россияне применяют новые дроны на Харьковщине: в ОВА рассказали детали

Реклама
15:57

"Трампу наплевать, как закончится война": Жданов назвал цель президента США

15:53

Как очистить стиральную машину от плесени и запаха: копеечные советы экспертаВидео

15:47

Эксперты призвали завернуть ветки помидоров в фольгу: в чем причина

15:46

Лето принесет перемены: ТОП-4 знака зодиака, которые переживут трансформацию

15:28

Существуют препятствия: в РФ озвучили Украине условие для начала переговоров

15:12

Лишь 17% проходят тест на IQ: 3 вопроса, которые ломают мозг выпускникам Гарварда

15:05

Сына Порошенко, который избегает службы в ВСУ, "отправили на фронт" в виде дрона "Алеши"

14:55

У украинцев могут забрать права из-за колес: что грозит нарушителям

14:55

Мария Бурмака показала "ужасные" фото с единственной дочерью

14:50

Ошибка, которую допускает большинство: почему лук не стоит хранить в холодильнике

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять