СолоХа беременна от Тараса Цымбалюка: представитель певицы отреагировал на слухи

Роман Балашовой и Цымбалюка активно обсуждают в Сети.

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Роман Тараса Цымбалюка и СолоХи - у певицы ответили на слухи / коллаж: Главред, фото: instagram.com/soloha_official

Кратко:

В Сети появились слухи о том, что Цымбалюк впервые станет отцом

Мама - СолоХа, которая сейчас беременна третьим ребенком

Директор певица отреагировал на слухи про роман артистов

В марте украинская певица СолоХа (Тереза Балашова) объявила о третьей беременности. Отцовство приписывают не мужу артистки, а ее коллеге по пьесе "Наші Кайдаші" - актеру Тарасу Цымбалюку. Источник из театральных кругов сообщил Униан, что между артистами на репетициях якобы закрутился бурный роман.

Пикантные слухи об отношениях Балашовой и Цымбалюка быстро разлетелись по Сети. Сами артисты инсайдерский "слив" не комментируют, но журналисты ТСН связались с директором СолоХи.

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На прямой вопрос про роман и вероятное отцовство Цымбалюка представитель певицы отвечать не стал. Тогда Балашову позвали на интервью для проекта "Наодинці", но при условии, что слухи правдивы. Директор СолоХи отказался, тем самым косвенно опровергнув сплетню про роман артистов.

"Какой бы ни был ответ - это заставит всех пересмотреть интервью. Если СолоХа не в формате именно этого YouTube-шоу, то сохраняйте формат. Возможно, вы бы могли пригласить СолоХу в студию в программу ЖВЛ? СолоХа там неоднократно была. СолоХа бы рассказала о премьере в театре, как сочетает беременность и активную работу и, конечно, прокомментировала громкую новость со своим коллегой", - ответил представитель артистки.

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Кто такой Тарас Цымбалюк? Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

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