Ольга Мартыновская попала в ДТП в центре Киева - детали

Вы узнаете:
- Ольга Мартыновская ударила свою машину
- Кулинар назвала причину ДТП
Украинская известная судья шоу МастерШеф Ольга Мартыновская попала в ДТП в Киеве.
Как рассказала Ольга на своей странице в Instagram, неприятность случилась на парковке ЦУМа из-за ее невнимательности.
Мартыновская в порядке, а вот ее машина теперь требует ремонта.
"Ой, кто-то наелся паски и не влез в поворот паркинга ЦУМа. Никто, кроме краски и бампера, не пострадал. Ну, и моего теперь кошелька на ремонт. Я сама въехала, то есть не въехала в поворот. Никто не виноват, я сама обезьяна... Это чисто моя невнимательность и отсутствие концентрации. Будьте всегда осторожны", - написала Ольга.
Кулинар нашла выход из ситуации и взяла другую машину в аренду, чтобы решить все свои дела. Также Мартыновская не рассекретила сколько будет стоить ремонт автомобиля.
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Что такое МастерШеф?
МастерШеф - кулинарное реалити-шоу, появившееся в августе 2011 года на телеканале СТБ, украинская адаптация шоу MasterChef. В рамках проекта 20 человек соревнуются в своих кулинарных способностях. Победитель получает денежный приз и право учиться в престижной французской кулинарной школе Le Cordon Bleu, сообщает Википедия.
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