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Ольга Мартыновская попала в ДТП в центре Киева - детали

Элина Чигис
22 апреля 2025, 10:24
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Ольга Мартыновская рассказала, как все произошло.
Ольга Мартыновская
Ольга Мартыновская попала в неприятности / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Мартыновская

Вы узнаете:

  • Ольга Мартыновская ударила свою машину
  • Кулинар назвала причину ДТП

Украинская известная судья шоу МастерШеф Ольга Мартыновская попала в ДТП в Киеве.

Как рассказала Ольга на своей странице в Instagram, неприятность случилась на парковке ЦУМа из-за ее невнимательности.

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Мартыновская в порядке, а вот ее машина теперь требует ремонта.

"Ой, кто-то наелся паски и не влез в поворот паркинга ЦУМа. Никто, кроме краски и бампера, не пострадал. Ну, и моего теперь кошелька на ремонт. Я сама въехала, то есть не въехала в поворот. Никто не виноват, я сама обезьяна... Это чисто моя невнимательность и отсутствие концентрации. Будьте всегда осторожны", - написала Ольга.

Ольга Мартыновская попала в ДТП
Ольга Мартыновская попала в ДТП / фото: скрин instagram.com, Ольга Мартыновская

Кулинар нашла выход из ситуации и взяла другую машину в аренду, чтобы решить все свои дела. Также Мартыновская не рассекретила сколько будет стоить ремонт автомобиля.

Что с машиной Ольги Мартыновской
Что с машиной Ольги Мартыновской / фото: скрин instagram.com, Ольга Мартыновская

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Что такое МастерШеф?

МастерШеф - кулинарное реалити-шоу, появившееся в августе 2011 года на телеканале СТБ, украинская адаптация шоу MasterChef. В рамках проекта 20 человек соревнуются в своих кулинарных способностях. Победитель получает денежный приз и право учиться в престижной французской кулинарной школе Le Cordon Bleu, сообщает Википедия.

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