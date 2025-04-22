Ольга Мартыновская попала в ДТП в центре Киева - детали

Ольга Мартыновская рассказала, как все произошло.

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Ольга Мартыновская попала в неприятности / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Мартыновская

Вы узнаете:

Ольга Мартыновская ударила свою машину

Кулинар назвала причину ДТП

Украинская известная судья шоу МастерШеф Ольга Мартыновская попала в ДТП в Киеве.

Как рассказала Ольга на своей странице в Instagram, неприятность случилась на парковке ЦУМа из-за ее невнимательности.

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Мартыновская в порядке, а вот ее машина теперь требует ремонта.

"Ой, кто-то наелся паски и не влез в поворот паркинга ЦУМа. Никто, кроме краски и бампера, не пострадал. Ну, и моего теперь кошелька на ремонт. Я сама въехала, то есть не въехала в поворот. Никто не виноват, я сама обезьяна... Это чисто моя невнимательность и отсутствие концентрации. Будьте всегда осторожны", - написала Ольга.

Ольга Мартыновская попала в ДТП / фото: скрин instagram.com, Ольга Мартыновская

Кулинар нашла выход из ситуации и взяла другую машину в аренду, чтобы решить все свои дела. Также Мартыновская не рассекретила сколько будет стоить ремонт автомобиля.

Что с машиной Ольги Мартыновской / фото: скрин instagram.com, Ольга Мартыновская

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