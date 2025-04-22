"30% было повреждено": что случилось с Ириной Билык на самом деле

Кратко:
- Евгений Рыбчинский рассказал о здоровье Ирины Билык
- Чем болела певица
Украинский известный поэт и продюсер Евгений Рыбчинский рассказал о состоянии здоровья своей кумы – популярной певицы Ирины Билык.
В интервью для "ЖВЛ представляет" Рыбчинский отметил, что в марте певица отменила концерты, поскольку у нее было воспаление легких, причиной которого стал вирус.
Оказывается, у Билык было повреждено 30% легких, но певица не желала беспокоить фанатов.
"Ира очень болела. Она не из тех, кто будет выставлять на первый план свои болезни, а будет рассказывать только о достижениях. Она сильно переболела. И вообще совершила большой подвиг, когда вышла на сцену после того, как 30% ее легких было повреждено", - рассказал поэт.
Сейчас певица чувствует себя хорошо и продолжает выступать на концертах.
Смотрите видео интервью Евгения Рыбчинского:
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Кто такая Ирина Билык?
Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.
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