"30% было повреждено": что случилось с Ириной Билык на самом деле

Ирина Билык скрывала правду от поклонников.

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Ирина Билык - состояние здоровья / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Ирина Билык

Кратко:

Евгений Рыбчинский рассказал о здоровье Ирины Билык

Чем болела певица

Украинский известный поэт и продюсер Евгений Рыбчинский рассказал о состоянии здоровья своей кумы – популярной певицы Ирины Билык.

В интервью для "ЖВЛ представляет" Рыбчинский отметил, что в марте певица отменила концерты, поскольку у нее было воспаление легких, причиной которого стал вирус.

Оказывается, у Билык было повреждено 30% легких, но певица не желала беспокоить фанатов.

Ирину Билык навещала подруга в больнице / фото: скрин tsn.ua/

"Ира очень болела. Она не из тех, кто будет выставлять на первый план свои болезни, а будет рассказывать только о достижениях. Она сильно переболела. И вообще совершила большой подвиг, когда вышла на сцену после того, как 30% ее легких было повреждено", - рассказал поэт.

Ирина Билык чувствует себя сейчас лучше / instagram.com, Ирина Билык

Сейчас певица чувствует себя хорошо и продолжает выступать на концертах.

Смотрите видео интервью Евгения Рыбчинского:

Ирина Билык / инфографика: Главред

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Кто такая Ирина Билык? Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.

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