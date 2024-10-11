"Недостойна": Рыбчинский обидно наказал Повалий

Певица-предательница лишилась своей родины и теперь уже песен.

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Таисия Повалий когда-то исполняла песни Евгения Рыбчинского

​​​​ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tpovaliyofficial/, facebook.com/ERibchinskiy/?locale=uk_UA

Украинский поэт Евгений Рыбчинский решил наказать предательницу и бывшую украинку Таисию Повалий, которая поддерживает террориста Путина, напавшего на мирную Украину.

В частности, он перепел созданную им песню "Не питай мене чому", которую раньше исполняла Повалий. Поэт выпустил обновленную версию хита вместе с солисткой ансамбля ВСУ Кристиной Охитвой.

Новую песню общественный деятель опубликовал на официальной YouTube-странице. В своих соцсетях поэт отметил: он не хочет, чтобы его песни исполняли недостойные личности.

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"Когда-то мои песни в ее исполнении пела вся страна. Однако предательница уже давно сменила репертуар, а всенародно любимые песни так и остались приятными воспоминаниями. Однако песни не виноваты в том, что их поют иногда совершенно недостойные личности. Куча нынешних предателей когда-то одевали вышиванки, но вышитая рубашка не виновата в чужих изменах", – сказал он.

Кто такая Таисия Повалий? Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".

По словам автора, хит родился в 2000 году, но сегодня он приобрел совершенно новое, более роковое, более яркое звучание. Я спел его с прекрасной исполнительницей, солисткой ансамбля Вооруженных сил Украины Кристиной Охитвой", – отметил он.

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Напомним, ранее стало известно, что Таисия Повалий официально получила гражданство РФ и даже открыла в стране-оккупанте индивидуальное предпринимательство.

Также Повалий пожаловалась на то, как ее изуродовал хирург. Обезображенное лицо артистке приходится прятать под толстым слоем грима, чтобы не было заметно, как сильно ее раздуло.

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