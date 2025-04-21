Тарас Цымбалюк впервые станет отцом - СМИ

Мама ребенка, популярная украинская певица, недавно объявила о беременности.

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Тарас Цымбалюк личная жизнь - актер ожидает рождения первенца / коллаж: Главред, фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Вкратце:

В театральных кругах ходят слухи о будущем отцовстве Цымбалюка

Материнство приписывают коллеге артиста по спектаклю

Украинский актер Тарас Цымбалюк стал главным героем 14-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк". Съемки проекта еще не начались, а личная жизнь артиста уже стала предметом для бурных обсуждений.

Так недавно стало известно, что Цымбалюк в первый раз станет отцом. Об этом Униан рассказал источник из театральных кругов. По его словам, мамой малыша станет певица СолоХа (Тереза Балашова), которая в конце марта объявила о своей третьей беременности.

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Роман между Цымбалюком и Балашовой якобы завязался во время их общей работой над спектаклем "Кайдаші" - в нем по рекомендации Тараса СолоХа сыграла Мотрю. "Как оказалось во время репетиций, что я видел лично, у них очень теплые и более чем "дружеские" отношения. Она сейчас беременна от него! В наших театральных кулуарах все об этом сплетничают", - сообщает инсайдер.

Раньше имя Тараса Цымбалюка связывали с именем его коллеги - актрисы Елены Светлицкой. Однако источник утверждает, что этот роман актер уже завершил, так как его не интересуют серьезные отношения. СолоХа также не хочет ничего серьезного, ведь у нее есть муж. "Со Светлицкой это было в прошлом... Был не длительный роман. Он любит, чтобы без обязательств. Светлицкая начала давить на серьезные отношения. А Солоха не давит, потому что у нее есть муж. Ее устраивает роман на стороне", - добавляет он.

СолоХа и Тарас Цымбалюк во время репетиций / instagram.com/soloha_official

СолоХа в марте во время концерта объявила, что ждет третьего ребенка. У нее есть дочь от первого брака Ариана, и дочь Евлалия, которая появилась на свет в сентябре 2023 года. Девочка родилась во втором браке певицы с мужчиной по имени Максим, личность которого Балашова предпочитает скрывать.

Месяц назад СолоХа сообщила, что ждет ребенка / instagram.com/m1ukraine

Тарас Цымбалюк был дважды женат. Первый брак продлился меньше года - актер еще будучи студентом женился на однокурснице по имени Ангелина. Но пара быстро поняла, что их отношения были ошибкой.

Второй брак актер заключил в июле 2021 года - после трех лет романтических отношений он женился на визажистке Тине Антоненко. Однако уже в июне 2022 года пара сообщила о расставании.

Тарас Цымбалюк и Тина Антоненко были вместе около четырех лет / instagram.com/taras.tsymbaliuk

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Кто такой Тарас Цымбалюк? Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

Кто такая СолоХа? СолоХа (ранее - Тереза Франк; настоящее имя - Тереза Балашова) - украинская певица, ведущая шоу "Модная правда". Известная своими яркими образами и незаурядными клипами. Лауреат премиии "Хрустальный микрофон". Самая спортивная певица Украины (по версии Книги рекордов Украины).

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