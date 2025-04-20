"Ты - мой": избранница Дмитрия Кулебы показала романтичное фото с политиком

Светлана Павелецкая эмоционально обратилась к возлюбленному.

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Светлана Павелецкая показала фото с Дмитрием Кулебой - детали / коллаж: Главред, фото: instagram.com/paveletskaya_svitlana

Кратко:

19 апреля Дмитрий Кулеба отмечал День рождения

Светлана Павелецкая поздравила его праздником

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в канун Пасхи отпраздновал День рождения. Ему исполнилось 44 года.

В особенный день политика поздравила его возлюбленная - украинская бизнесвумен и издательница Светлана Павелецкая. В своем блоге в Instagram она опубликовала редкое фото с возлюбленным, и адресовала ему трогательное послание.

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"Мой Дима, мой хороший, мое счастье. Ты - моя стена, моя скала, мой пример. Ты мое одеяло, в которое хочу завернуться, ты - воздух, которым дышу. Ты - мой краш и мое все. Ты должен быть счастлив, потому что твое счастье - залог моего. Спасибо твоим родителям за тебя, а тебе - за нас. Люблю сильнее самого сильного и горжусь каждую секунду", - пишет Павелецкая.

Светлана Павелецкая показала фото с Дмитрием Кулебой - детали / instagram.com/paveletskaya_svitlana

Светлана и Дмитрий познакомились около двадцати лет назад, в университете. Между ними возникла симпатия, но молодость и амбиции тогда помешали развитию чего-то серьезного. В декабре 2021 года стали появляться первые слухи про их роман - на тот момент Кулеба был еще официально женат. В апреле 2022 года политик развелся, и лишь год спустя, весной 2023-го, Павелецкая подтвердила их отношения.

Светлана Павелецкая и Дмитрий Кулеба / instagram.com/paveletskaya_svitlana

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Кто такой Дмитрий Кулеба? Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года и по 5 сентября 2024, член СНБО с 13 марта 2020 года. Самый молодой в истории председатель внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

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