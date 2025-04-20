"Ты - мой": избранница Дмитрия Кулебы показала романтичное фото с политиком

Кратко:
- 19 апреля Дмитрий Кулеба отмечал День рождения
- Светлана Павелецкая поздравила его праздником
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в канун Пасхи отпраздновал День рождения. Ему исполнилось 44 года.
В особенный день политика поздравила его возлюбленная - украинская бизнесвумен и издательница Светлана Павелецкая. В своем блоге в Instagram она опубликовала редкое фото с возлюбленным, и адресовала ему трогательное послание.
"Мой Дима, мой хороший, мое счастье. Ты - моя стена, моя скала, мой пример. Ты мое одеяло, в которое хочу завернуться, ты - воздух, которым дышу. Ты - мой краш и мое все. Ты должен быть счастлив, потому что твое счастье - залог моего. Спасибо твоим родителям за тебя, а тебе - за нас. Люблю сильнее самого сильного и горжусь каждую секунду", - пишет Павелецкая.
Светлана и Дмитрий познакомились около двадцати лет назад, в университете. Между ними возникла симпатия, но молодость и амбиции тогда помешали развитию чего-то серьезного. В декабре 2021 года стали появляться первые слухи про их роман - на тот момент Кулеба был еще официально женат. В апреле 2022 года политик развелся, и лишь год спустя, весной 2023-го, Павелецкая подтвердила их отношения.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, как Наталью Могилевскую выдворили из студии телеканала. Инцидент произошел во время ее работы на проекте "Шанс" - подробности раскрыл Игорь Кондратюк.
Также украинская фитнес-тренер Марина Боржемская показала последний подарок от покойного Вячеслава Узелкова для их общей дочери - Оливия не смогла сдержать слезы.
Читайте также:
- Известная украинская актриса разводится с мужем-военным
- Была на дне: украинская певица рассказала о зависимости
- "Пусть в сердце всегда будет свет!": украинские звезды поздравляют с Пасхой
Кто такой Дмитрий Кулеба?
Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года и по 5 сентября 2024, член СНБО с 13 марта 2020 года. Самый молодой в истории председатель внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред