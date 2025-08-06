"Я разочарован": Эктор Хименес-Браво признался, почему не хочет становиться отцом

Звезда "МастерШеф" поделился личными переживаниями.

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Эктор Хименес-Браво личная жизнь - почему у шеф-повара нет детей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Вкратце:

У Эктора Хименеса-Браво есть возлюбленная

Строить далекоидущие планы кулинар отказывается

Шеф-повар и звезда кулинарного реалити-шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво никогда не был женат и детей не имеет. Причину этого кулинар раскрыл в своем интервью Маше Ефросининой.

Эктор отметил, что сейчас состоит в отношениях с украинкой, но выносить их в публичную плоскость не желает. Также он пока не уверен, что хочет обзаводиться потомством - Хименес-Браво переживает определенный экзистенциальный кризис.

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"Я разочарован тем, в каком мире мы живем. Очень грустно, что мир стал таким. Не только в нашей стране. Происходит много плохих вещей. Сейчас я не думаю о будущем, детях или наследстве. Даже не рассматриваю это", - поделился шеф-повар.

Эктор Хименес-Браво личная жизнь - почему у шеф-повара нет детей / Скриншот YouTube

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О персоне: Эктор Хименес-Браво Эктор Хименес-Браво - колумбийский шеф-повар, ресторатор, телеведущий. Особую популярность в Украине снискал, как судья кулинарного реалити-шоу "МастерШеф". Создатель собственного кулинарного стиля "Nuevo Latino". В мае 2021 года получил украинского гражданство. Во время полномасштабной войны поддержал Украину. Занимается благотворительностью на пользу ВСУ и приготовлением обедов для терробороны, ВСУ, полиции, госпиталей и нуждающихся.

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