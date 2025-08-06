"Я разочарован": Эктор Хименес-Браво признался, почему не хочет становиться отцом

Вкратце:
- У Эктора Хименеса-Браво есть возлюбленная
- Строить далекоидущие планы кулинар отказывается
Шеф-повар и звезда кулинарного реалити-шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво никогда не был женат и детей не имеет. Причину этого кулинар раскрыл в своем интервью Маше Ефросининой.
Эктор отметил, что сейчас состоит в отношениях с украинкой, но выносить их в публичную плоскость не желает. Также он пока не уверен, что хочет обзаводиться потомством - Хименес-Браво переживает определенный экзистенциальный кризис.
"Я разочарован тем, в каком мире мы живем. Очень грустно, что мир стал таким. Не только в нашей стране. Происходит много плохих вещей. Сейчас я не думаю о будущем, детях или наследстве. Даже не рассматриваю это", - поделился шеф-повар.
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Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
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Также украинский певец и фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук покорил две горы в Карпатах. Это было большой мечтой музыканта последние несколько лет.
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О персоне: Эктор Хименес-Браво
Эктор Хименес-Браво - колумбийский шеф-повар, ресторатор, телеведущий. Особую популярность в Украине снискал, как судья кулинарного реалити-шоу "МастерШеф". Создатель собственного кулинарного стиля "Nuevo Latino". В мае 2021 года получил украинского гражданство. Во время полномасштабной войны поддержал Украину. Занимается благотворительностью на пользу ВСУ и приготовлением обедов для терробороны, ВСУ, полиции, госпиталей и нуждающихся.
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