"Мечтал об этом": Вакарчук покорил две горы в Карпатах

Вы узнаете:
- Какие вершины покорил Вакарчук
- Какие эмоции испытал музыкант в горах
Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук покорил Говерлу и показал фото с вершины горы. Об этом Святослав Вакарчук рассказал у себя в Instagram.
Музыкант признался, что с 2021 года мечтал отправиться в Карпаты. Однако с началом полномасштабной войны артисту было совсем не до этого. Но, наконец, певец дал себе возможность отдохнуть.
"Я мечтал об этом еще с 2021 года. Но с началом полномасштабной войны, понятно, что было не до этого. И вот - наконец-то это произошло! Я снова побывал в любимых Карпатах", - говорит артист.
Вместе со своей командой исполнитель поднялся на вершину Говерлы. Также Святослав Вакарчук покорил еще одну гору Карпат - Поп-Иван. На все это они потратили два дня. Исполнитель говорит, что получил просто невероятные впечатления от приключений.
По словам лидера "Океана Эльзы", он будто бы побывал на сеансе психолога и на отдыхе одновременно.
"Вместе с нашей командой мы за два дня поднялись на Говерлу и Поп-Иван. Будто бы побывал и у психолога, и на отдыхе одновременно. Как же меня вдохновляют горы. Особенно наши Карпаты", - признается исполнитель.
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О персоне: Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук - украинский музыкант, певец, лидер группы Океан Эльзы. Заслуженный артист Украины. Создатель и председатель политической партии "Голос" (2019-2020). Выпустил 10 музыкальных альбомов в составе Океана Эльзы.
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