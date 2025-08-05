"Мечтал об этом": Вакарчук покорил две горы в Карпатах

Музыкант признался, что с 2021 года мечтал отправиться в Карпаты.

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Святослав Вакарчук поднялся на Говерлу и Поп Иван / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Вы узнаете:

Какие вершины покорил Вакарчук

Какие эмоции испытал музыкант в горах

Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук покорил Говерлу и показал фото с вершины горы. Об этом Святослав Вакарчук рассказал у себя в Instagram.

Музыкант признался, что с 2021 года мечтал отправиться в Карпаты. Однако с началом полномасштабной войны артисту было совсем не до этого. Но, наконец, певец дал себе возможность отдохнуть.

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"Я мечтал об этом еще с 2021 года. Но с началом полномасштабной войны, понятно, что было не до этого. И вот - наконец-то это произошло! Я снова побывал в любимых Карпатах", - говорит артист.

Вместе со своей командой исполнитель поднялся на вершину Говерлы. Также Святослав Вакарчук покорил еще одну гору Карпат - Поп-Иван. На все это они потратили два дня. Исполнитель говорит, что получил просто невероятные впечатления от приключений.

По словам лидера "Океана Эльзы", он будто бы побывал на сеансе психолога и на отдыхе одновременно.

"Вместе с нашей командой мы за два дня поднялись на Говерлу и Поп-Иван. Будто бы побывал и у психолога, и на отдыхе одновременно. Как же меня вдохновляют горы. Особенно наши Карпаты", - признается исполнитель.

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О персоне: Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук - украинский музыкант, певец, лидер группы Океан Эльзы. Заслуженный артист Украины. Создатель и председатель политической партии "Голос" (2019-2020). Выпустил 10 музыкальных альбомов в составе Океана Эльзы.

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