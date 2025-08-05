"Дальше будет видно": Илона Гвоздева передумала разводиться с мужем

Вы узнаете:
- Сколько лет исполнилось Гвоздевой
- Какие причины несостоявшегося развода
Украинская танцовщица и хореограф Илона Гвоздева передумала разводиться со своим мужем, бизнесменом Иваном Хомячуком.
В Instagram в stories она показала, как супруг поздравил ее с 37-летием, опубликовав фото, на котором запечатлен поцелуй с ним.
"Привет мои 37. С началом войны я прошла сквозь трудные годы трансформации, из-за тишины боли, потери и громкости сомнений, из-за уныния и разочарования в людях, из-за испытания собственными недостатками и постоянной самокритикой что я "недостаточно". Теперь я - созревшая женщина. Не по годам, а по правде. Мать, что научилась любить себя не меньше, чем ребенка. Я знаю, что хочу", - отдельно написала она.
А в комментарии проекту "ЖВЛ представляет" Гвоздева подробнее коснулась темы несостоявшегося развода.
"Мы не развелись. Но да, действительно, у нас был очень тяжелый период, как и во многих семьях… На сегодня могу сказать, что мы его проживаем, переживаем вместе. Дальше будет видно", - сказала она.
Говоря о причинах, по которым она подавала на развод, хореограф отметила, что речь идет о "совокупности разных факторов".
"Война и постоянный стресс, тревога обострили эти вопросы. Но важно, что мы действительно решили их решать вместе", - уточнила она.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Развод Гвоздевой:
В мае собщалось, что Илона Гвоздева решила развестись с мужем – бизнесменом Иваном Хомячуком. В официальном браке пара состоит 10 лет. У них двое общих детей - дочь Валерия и сын Доминик.
В 2017 году Гвоздева уже пыталась развестись с возлюбленным, однако позже сама отказалась давать ход делу. Заявление, которое танцовщица подала в марте 2025-го года в Киево-Святошинский районный суд, было рассмотрено 4 июля.
Вас может заинтересовать:
- В украшениях на миллион: жена футболиста Зинченко показала день рождения дочерей
- "Счастье": кто стал новым партнером Леси Никитюк
- "Мечтал об этом": Вакарчук покорил две горы в Карпатах
Кто такая Илона Гвоздева
Гвоздева Илона стала известной в широких кругах после участия в проектах "Танцуют все", а потом "Танцы со звездами", она украинская танцовщица, хореограф, а также педагог. Основательница собственной студии танца Gvozdeva Dance Complex.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред