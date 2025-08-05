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"Дальше будет видно": Илона Гвоздева передумала разводиться с мужем

Виталий Кирсанов
5 августа 2025, 21:29
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Говоря о причинах, по которым она подавала на развод, хореограф отметила, что речь идет о "совокупности разных факторов".
Илона Гвоздева передумала разводиться с мужем
Илона Гвоздева передумала разводиться с мужем / коллаж: Главред, фото: ilonagvozdeva

Вы узнаете:

  • Сколько лет исполнилось Гвоздевой
  • Какие причины несостоявшегося развода

Украинская танцовщица и хореограф Илона Гвоздева передумала разводиться со своим мужем, бизнесменом Иваном Хомячуком.

В Instagram в stories она показала, как супруг поздравил ее с 37-летием, опубликовав фото, на котором запечатлен поцелуй с ним.

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"Привет мои 37. С началом войны я прошла сквозь трудные годы трансформации, из-за тишины боли, потери и громкости сомнений, из-за уныния и разочарования в людях, из-за испытания собственными недостатками и постоянной самокритикой что я "недостаточно". Теперь я - созревшая женщина. Не по годам, а по правде. Мать, что научилась любить себя не меньше, чем ребенка. Я знаю, что хочу", - отдельно написала она.

А в комментарии проекту "ЖВЛ представляет" Гвоздева подробнее коснулась темы несостоявшегося развода.

"Мы не развелись. Но да, действительно, у нас был очень тяжелый период, как и во многих семьях… На сегодня могу сказать, что мы его проживаем, переживаем вместе. Дальше будет видно", - сказала она.

Говоря о причинах, по которым она подавала на развод, хореограф отметила, что речь идет о "совокупности разных факторов".

"Война и постоянный стресс, тревога обострили эти вопросы. Но важно, что мы действительно решили их решать вместе", - уточнила она.

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Развод Гвоздевой:

В мае собщалось, что Илона Гвоздева решила развестись с мужем – бизнесменом Иваном Хомячуком. В официальном браке пара состоит 10 лет. У них двое общих детей - дочь Валерия и сын Доминик.

В 2017 году Гвоздева уже пыталась развестись с возлюбленным, однако позже сама отказалась давать ход делу. Заявление, которое танцовщица подала в марте 2025-го года в Киево-Святошинский районный суд, было рассмотрено 4 июля.

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Кто такая Илона Гвоздева

Гвоздева Илона стала известной в широких кругах после участия в проектах "Танцуют все", а потом "Танцы со звездами", она украинская танцовщица, хореограф, а также педагог. Основательница собственной студии танца Gvozdeva Dance Complex.

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