"Это жизнь": Елена Тополя рассказала о проблемах в браке

Елена Тополя честно призналась, что же происходит в ее семье.

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Елена Тополя - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Тополя

Вы узнаете:

Елена Тополя раскрыла правду о ссорах с мужем

Как они решают проблемы

Украинская известная певица Елена Тополя рассказала о семейной жизни с певцом Тарасом Тополей и о сложностях, которые им пришлось пережить за 12 лет брака.

В эфире "FM Галичина" Елена отметила, что их брак не идеален, как и многие семьи они ссорятся и имеют разные взгляды на ситуации.

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"У нас не все идеально, потому что это жизнь. Я не знаю такой семьи, чтобы не было споров, каких-то разных взглядов на что-то. Разные моменты бывают. Но мы проходим. И мы проходим достаточно сложные моменты", - сказала певица.

Также артистка подчеркнула, что со всеми трудностями она с мужем справляются вместе и всеми способами стараются сберечь брак.

Елена и Тарас Тополя с детьми / instagram.com, Елена Тополя

"Я могу сказать, никто никогда не готовится к чему-то, и все это происходит внезапно, спонтанно, но у нас есть чувства, желание быть вместе. Мы любим друг друга и желаем исправлять себя, воспитывать себя, чтобы оставаться вместе, быть счастливыми и делать друг друга счастливыми", - добавила Тополя.

Тарас Тополя / инфографика: Главред

Смотрите видео интервью Елены Тополи:

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О персоне: Елена Тополя Елена Тополя – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.

Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017—2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".

С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.

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