"Это жизнь": Елена Тополя рассказала о проблемах в браке

Вы узнаете:
- Елена Тополя раскрыла правду о ссорах с мужем
- Как они решают проблемы
Украинская известная певица Елена Тополя рассказала о семейной жизни с певцом Тарасом Тополей и о сложностях, которые им пришлось пережить за 12 лет брака.
В эфире "FM Галичина" Елена отметила, что их брак не идеален, как и многие семьи они ссорятся и имеют разные взгляды на ситуации.
"У нас не все идеально, потому что это жизнь. Я не знаю такой семьи, чтобы не было споров, каких-то разных взглядов на что-то. Разные моменты бывают. Но мы проходим. И мы проходим достаточно сложные моменты", - сказала певица.
Также артистка подчеркнула, что со всеми трудностями она с мужем справляются вместе и всеми способами стараются сберечь брак.
"Я могу сказать, никто никогда не готовится к чему-то, и все это происходит внезапно, спонтанно, но у нас есть чувства, желание быть вместе. Мы любим друг друга и желаем исправлять себя, воспитывать себя, чтобы оставаться вместе, быть счастливыми и делать друг друга счастливыми", - добавила Тополя.
Смотрите видео интервью Елены Тополи:
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, беглец Влад Яма опубликовал архивное фото в честь дня своего рождения. На снимок отреагировала его теща и впервые публично высказалась о нем.
А также первая леди Украины Елена Зеленская посетила Италию. для официальной встречи она выбрала коричневый брючный костюм и подчеркнула талию поясом. Образ она дополнила брошкой и сделала аккуратную прическу с собранными волосами.
Вас может заинтересовать:
- "Так мы пошли за ним": как Лина Костенко встретилась с диктатором Путиным
- Максим Галкин показала свой роскошный дом за границей - детали
- Невестка Наташи Королевой опозорилась на всю РФ - что произошло
О персоне: Елена Тополя
Елена Тополя – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.
Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017—2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".
С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред