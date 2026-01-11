Внук Аллы Пугачевой имеет психоневрологическое расстройство - диагноз

Кратко:
- Никита Пресняков обратился к поклонникам
- Какой у него диагноз
Старший внук российской певицы Аллы Пугачевой, которая осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, певец Никита Пресняков живет в США с 2022 года.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, Никита в 2009 году окончил Нью-Йоркскую киноакадемию, но продолжает писать на английском языке с ошибками.
На своей странице в соцсетях Пресняков признался, что страдает от психоневрологического расстройства.
"Я знаю, как правильно пишется! Но у меня СДВГ, мне простительно. Писать неправильно слова - это моя фишечка", - отметил музыкант.
Напомним, ранее Пресняков рассказывал, что страдает от неизлечимой болезни – у него есть полипы в желчном пузыре.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, жена российского композитора Игоря Николаева, который молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, певица Юлия Проскурякова призналась, что фанаты мужа хейтят ее. Многие россияне мечтают о воссоединение Николаева с бывшей женой – предательницей Украины Наташей Королевой.
А также актер Тарас Цымбалюк высказал свое мнение о тех, кто критиковал его выбор в финале "Холостяка", главным героем которого был он. В интервью для Okay Eva артист отметил, что у него уже есть иммунитет на хейтеров.
Вас может заинтересовать:
- Григорий Решетник стал публичным посмешищем - что произошло
- Мурат Налчаджиоглу увез дочь от Ани Лорак и показал ее в купальнике
- Кирилл Буданов кардинально сменил имидж и впервые показался в костюме
О персоне: Никита Пресняков
Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.
Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред