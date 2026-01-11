Никита Пресняков объяснил свои ошибки в общении.

Никита Пресняков оказался в непростой ситуации / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Никита Пресняков

Никита Пресняков обратился к поклонникам

Какой у него диагноз

Старший внук российской певицы Аллы Пугачевой, которая осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, певец Никита Пресняков живет в США с 2022 года.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, Никита в 2009 году окончил Нью-Йоркскую киноакадемию, но продолжает писать на английском языке с ошибками.

На своей странице в соцсетях Пресняков признался, что страдает от психоневрологического расстройства.

"Я знаю, как правильно пишется! Но у меня СДВГ, мне простительно. Писать неправильно слова - это моя фишечка", - отметил музыкант.

Никита Пресняков / фото: instagram.com, Никита Пресняков

Напомним, ранее Пресняков рассказывал, что страдает от неизлечимой болезни – у него есть полипы в желчном пузыре.

Никита Пресняков / фото: instagram.com, Никита Пресняков

О персоне: Никита Пресняков Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.

Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.

