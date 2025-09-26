"Еще минус пятнадцать килограммов": Ольга Сумская ошеломила своим заявлением

Кратко:
Украинская известная актриса Ольга Сумская, которую считают одной из самых красивых актрис Украины, сделала признание о восприятии своего возраста и внешности.
В проекте "Тур звездами" Ольга подчеркнула, что не чувствует возраста и продолжает работать по профессии, но желает вернуть былые формы. Оказывается, знаменитость хочет похудеть на 15 килограммов и по этому поводу она организует пикантную фотосессию.
"Надо еще минус пятнадцать килограммов, которые где-то взялись. Корсеты тогда будут, если я буду в той форме. Я хочу сделать такую фотосессию, довольно пикантную. Она была у меня на пятидесятилетие, может на шестьдесят лет, дай Бог, чтобы все было хорошо", — сказала Сумская.
Но артистка не желает радикальных вмешательств во внешность, ведь чувствует себя очень молодо.
"Поверьте, возраст не чувствуется, тем более, когда ты работаешь на сцене, а сцена молодит и дарит колоссальную энергию", — добавила актриса.
О персоне: Ольга Сумская
Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
