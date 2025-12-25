Рэппер из Украины Джиган после развода с блоггершей Самойловой не получит ничего.

Оксана Самойлова и Джиган родила 4 детей/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Джиган

Кратко:

О чем сообщила Самойлова

Что получит Джиган

Жена предателя Украины репера Джигана, который поддерживает террористическое вторжение РФ, поделилась с пропагандистскими СМИ, что Джиган скоро останется без ничего.

Как пишут пропагандисты, жена Джигана Оксана Самойлова рассказала, что во время совместной жизни рэппер ей ничего не дарил. "Он мне ничего не дарил… Только я ему: машины, часы… Я же травмированная, к тому же я изначально такая, что за семью буду сражаться до последнего. Поэтому всем ущербным мужикам посвящается мой спич. Я с удовольствием уступлю это сильное место какому-то реально сильному мужчине", — добавляет блогер.

Самойлова и Джиган имеют 4 детей / Фото Instagram/ samoylovaoxana

Говоря о разделе имущества, Самойлова объяснила: по брачному договору все, что было нажито до 2020 года, остается ей, а то, что куплено после, остается у того, кто это покупал изначально. Также отмечается, что оспорить этот договор уже нельзя, потому что прошло больше трех лет.

Джиган и Оксана Самойлова с козой / фото: instagram.com, Джиган

Отдельно Самойлова затронула тему Нового года. Она называет его семейным праздником и говорит, что дети точно будут рядом с ней. При этом она не исключает, что Джиган тоже приедет к семье, чтобы не встречать праздник одному.

О персоне: Джиган Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн) — рэп-исполнитель украинского происхождения, родился в Одессе, сообщает Википедия. Джиган женат на россиянке и блогерше Оксане Самойловой. Он не раз попадал в больницы из-за злоупотребления запрещенными веществами.

